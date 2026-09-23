VIDEO: mujer de 91 años muere tras ser atacada por un mono; era esposa de reconocido escritor

Najamunnisa Begum, de 91 años y esposa del reconocido escritor indio MS Savadatti, falleció luego de ser atacada por un mono en el patio exterior de su residencia, ubicada en el distrito de Koppal. El hecho generó conmoción en redes sociales debido a las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado 19 de septiembre de 2026 y quedó registrado en su totalidad por el dispositivo de seguridad del hogar de la pareja.

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¿Cómo fue el ataque del mono a Najamunnisa Begum?

De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, la adulta mayor se encontraba en el patio de su casa cuando advirtió la presencia de un mono que se acercaba hacia la entrada principal de la vivienda.

Al percatarse de la proximidad del animal, Najamunnisa Begum reaccionó con evidente nerviosismo y llevó una de sus manos al bolsillo de su ropa, aparentemente con la intención de buscar las llaves para ingresar rápidamente a la casa y ponerse a salvo.

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Sin embargo, antes de que pudiera entrar, el primate se acercó de manera repentina y la empujó con fuerza. El impacto provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera de espaldas contra el piso de concreto del patio, donde quedó tendida e inmóvil.

Mientras la adulta mayor permanecía en el suelo, el animal se desplazó hacia la parte superior de una de las paredes de la propiedad.

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¿Cómo murió la mujer de 91 años tras el ataque del mono?

Después de escuchar el fuerte impacto provocado por la caída, la hija de Najamunnisa Begum salió rápidamente de la vivienda para auxiliar a su madre.

Mientras intentaba ayudarla, el mono descendió de la pared en la que se encontraba y regresó al lugar para arremeter contra la hija. Aunque el empujón no le habría provocado lesiones de gravedad, el segundo ataque generó temor entre los integrantes de la familia.

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Minutos después, Najamunnisa Begum recibió los primeros auxilios y fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario local en estado crítico. Según los reportes conocidos sobre el caso, la mujer todavía presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Pese a los esfuerzos del equipo médico para estabilizarla, la adulta mayor falleció un día después como consecuencia de las lesiones sufridas tras la caída.

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A 91-year-old woman died after being attacked and pushed by a monkey in B.T. Patil Nagar, Koppal.



The incident occurred when the elderly woman, identified as Najamunisa Begum, was standing in front of her house.#Koppala pic.twitter.com/XfHSCYt4ND — Ballari Tweetz (@TweetzBallari) September 21, 2026

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¿Por qué hay tantos monos en la India?

La presencia de monos en distintas zonas urbanas de India está relacionada con varios factores culturales, ambientales y sociales. Estos animales tienen un significado religioso para parte de la población, debido a su asociación con Hanuman, una deidad venerada en el hinduismo.

Por esta razón, en algunos lugares son alimentados por habitantes y visitantes, especialmente en zonas cercanas a templos.

A esto se suma la transformación y pérdida de algunos de sus hábitats naturales, lo que ha favorecido su desplazamiento hacia zonas pobladas en busca de alimento. En las ciudades pueden encontrar comida en residuos y otros espacios donde tienen acceso a recursos con facilidad.

Según reportes de medios locales, se han registrado diversos incidentes relacionados con estos animales, algunos de ellos con consecuencias graves para las personas cómo fue el caso de Najamunnisa Begum.

