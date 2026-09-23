Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MULTAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
NUEVO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN
¡ESTUDIA GRATIS!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: mujer de 91 años muere tras ser atacada por un mono; era esposa de reconocido escritor

VIDEO: mujer de 91 años muere tras ser atacada por un mono; era esposa de reconocido escritor

En redes sociales se observa el momento en que la adulta mayor salió al patio de su casa y fue sorprendida por el animal, que posteriormente le causó la muerte.

Captura de video que muestra el momento del ataque de un mono a una mujer de 91 años, esposa de un reconocido escritor
Una mujer de 91 años, esposa de un reconocido escritor, falleció tras ser brutalmente atacada por un mono
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Najamunnisa Begum, de 91 años y esposa del reconocido escritor indio MS Savadatti, falleció luego de ser atacada por un mono en el patio exterior de su residencia, ubicada en el distrito de Koppal. El hecho generó conmoción en redes sociales debido a las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El incidente ocurrió durante la noche del sábado 19 de septiembre de 2026 y quedó registrado en su totalidad por el dispositivo de seguridad del hogar de la pareja.

Últimas noticias

Cantante de merengue hospitalizado tras ataque armado en su residencia donde falleció su esposa
Internacional

Apagan vida de esposa de reconocido cantante de merengue; él permanece hospitalizado

¿Cuál es el país con el salario mínimo más alto de Europa? Lista y requisitos
Internacional

El país de Europa con el salario mínimo más alto en 2026; así funciona su mercado laboral

Puedes leer: Apagan vida de esposa de reconocido cantante de merengue; él permanece hospitalizado

¿Cómo fue el ataque del mono a Najamunnisa Begum?

De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, la adulta mayor se encontraba en el patio de su casa cuando advirtió la presencia de un mono que se acercaba hacia la entrada principal de la vivienda.

Al percatarse de la proximidad del animal, Najamunnisa Begum reaccionó con evidente nerviosismo y llevó una de sus manos al bolsillo de su ropa, aparentemente con la intención de buscar las llaves para ingresar rápidamente a la casa y ponerse a salvo.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Incubadora en una unidad neonatal de un hospital donde se investiga la muerte de varios bebés tras el hallazgo de una bacteria
Internacional

Investigan la muerte de varios bebés en reconocido hospital; hallaron una bacteria

¿De qué murió Nataly Osma? Autopsia de colombiana fallecida en México
Internacional

Autopsia de colombiana fallecida en México revela la verdad: ¿qué pasó con Nataly Osma?

Publicidad

Sin embargo, antes de que pudiera entrar, el primate se acercó de manera repentina y la empujó con fuerza. El impacto provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera de espaldas contra el piso de concreto del patio, donde quedó tendida e inmóvil.

Mientras la adulta mayor permanecía en el suelo, el animal se desplazó hacia la parte superior de una de las paredes de la propiedad.

Publicidad

¿Cómo murió la mujer de 91 años tras el ataque del mono?

Después de escuchar el fuerte impacto provocado por la caída, la hija de Najamunnisa Begum salió rápidamente de la vivienda para auxiliar a su madre.

Mientras intentaba ayudarla, el mono descendió de la pared en la que se encontraba y regresó al lugar para arremeter contra la hija. Aunque el empujón no le habría provocado lesiones de gravedad, el segundo ataque generó temor entre los integrantes de la familia.

Puedes leer: VIDEO: Así fue muerte de Susy Aponte, conocida como 'China Polo', en plena entrevista

Minutos después, Najamunnisa Begum recibió los primeros auxilios y fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario local en estado crítico. Según los reportes conocidos sobre el caso, la mujer todavía presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Pese a los esfuerzos del equipo médico para estabilizarla, la adulta mayor falleció un día después como consecuencia de las lesiones sufridas tras la caída.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué hay tantos monos en la India?

La presencia de monos en distintas zonas urbanas de India está relacionada con varios factores culturales, ambientales y sociales. Estos animales tienen un significado religioso para parte de la población, debido a su asociación con Hanuman, una deidad venerada en el hinduismo.

Te puede interesar

Fotografía del influencer involucrado y el vehículo destrozado tras el accidente donde murieron una madre y su hija.
Internacional

Influencer atropelló y causó la muerte de una mamá y su hijita: “Manejé mal”

Accidente en México carro chocó contra un poste y un árbol.jpg
Internacional

Accidente a alta velocidad: dos salieron caminando del carro y uno no sobrevivió al choque

Por esta razón, en algunos lugares son alimentados por habitantes y visitantes, especialmente en zonas cercanas a templos.

A esto se suma la transformación y pérdida de algunos de sus hábitats naturales, lo que ha favorecido su desplazamiento hacia zonas pobladas en busca de alimento. En las ciudades pueden encontrar comida en residuos y otros espacios donde tienen acceso a recursos con facilidad.

Según reportes de medios locales, se han registrado diversos incidentes relacionados con estos animales, algunos de ellos con consecuencias graves para las personas cómo fue el caso de Najamunnisa Begum.

Relacionados

Video viral

Muerte de mujer