Accidente a alta velocidad: dos salieron caminando del carro y uno no sobrevivió al choque

Un fuerte accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de vigilancia en una avenida del noroeste de México, donde un vehículo que avanzaba a gran velocidad perdió el control y terminó impactándose contra un poste y posteriormente contra un árbol.

Las imágenes muestran cómo el automóvil blanco circulaba por la vía antes de desviarse repentinamente de su trayectoria. En cuestión de segundos, el vehículo terminó involucrado en un fuerte choque que provocó importantes daños y dejó a uno de sus ocupantes con heridas de extrema gravedad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del accidente fue que, inmediatamente después del impacto, dos personas lograron salir del automóvil y caminaron al intentar auxiliar a otro ocupante. Sin embargo, la situación cambió posteriormente, pues uno de ellos sufrió lesiones de consideración y falleció horas después en un centro médico.



Accidente quedó captado en cuestión de segundos

El video de las cámaras de seguridad permite observar la secuencia completa del accidente. El vehículo avanza por la avenida a una velocidad considerable y, de repente, pierde el control.

El automóvil sale de su trayectoria y se dirige hacia uno de los costados de la vía. Primero impacta contra un poste y después contra un árbol, antes de terminar volcado.

La fuerza del choque provocó graves daños en el vehículo. Además, el automóvil quedó cerca de otro carro que se encontraba unos metros más adelante, por lo que el incidente estuvo a punto de involucrar a otro conductor.

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En las imágenes también aparece una persona que se encontraba en la otra acera realizando actividades de construcción. Al escuchar y observar el impacto, reaccionó rápidamente y se acercó al lugar para verificar lo ocurrido.

El registro de las cámaras permitió documentar los primeros momentos después del accidente, cuando todavía se podía observar movimiento alrededor del vehículo.

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Accidente dejó a uno de los ocupantes con heridas graves

Aunque dos personas consiguieron salir del automóvil después del impacto, uno de los ocupantes presentó heridas de extrema gravedad.

De acuerdo con la información suministrada, el conductor fue trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, posteriormente falleció.

El caso generó atención debido a las imágenes del momento del choque y a la diferencia entre lo que ocurrió inmediatamente después del impacto y el desenlace posterior.

La persona que se encontraba trabajando cerca del lugar también fue testigo de los momentos posteriores al Accidente y se aproximó para conocer el estado de los ocupantes.

Autoridades investigan las circunstancias del accidente

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Las autoridades locales adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con precisión qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

En las imágenes se aprecia que el vehículo se desplazaba a alta velocidad antes de salir de su trayectoria. Sin embargo, serán las investigaciones las que permitan determinar las circunstancias exactas que llevaron al Accidente.

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El hecho ocurrió en México, en una zona identificada en la información disponible como parte del noroeste del país.

Algunas referencias suministradas sobre el caso mencionan Chihuahua, mientras que otras ubican el hecho en Sonora, por lo que no se precisa en el reporte una única localidad.

El automóvil terminó volcado después de los impactos contra el poste y el árbol, mientras que uno de sus ocupantes perdió la vida posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Las imágenes de vigilancia se convirtieron en uno de los principales registros del accidente, pues muestran desde el desplazamiento del vehículo por la avenida hasta el momento del impacto y la reacción de las personas que se encontraban cerca del lugar.

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