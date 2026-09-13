Bus de agrupación de Martín Elías Jr. sufre grave accidente: hay dos muertos

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo 13 de septiembre en Barbosa, Santander, dejó dos personas muertas y tuvo entre los vehículos involucrados al bus en el que se movilizaban integrantes de la agrupación vallenata de Martín Elías Jr.

El hecho se presentó cerca de las 3:00 a. m., en uno de los accesos al municipio, cuando el bus de la agrupación chocó con una motocicleta en la que viajaban dos hombres.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, las dos personas que iban en la moto perdieron la vida como consecuencia del fuerte impacto. Las autoridades todavía no han informado sus identidades.

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La agrupación de Martín Elías Jr. había terminado horas antes una presentación en Chiquinquirá, Boyacá, y posteriormente sus integrantes emprendieron el recorrido en el bus.

De manera preliminar se ha señalado que el vehículo tendría como destino Barranquilla, aunque este dato todavía no ha sido confirmado oficialmente.

¿Qué se sabe del accidente del bus de Martín Elías Jr.?

Las primeras versiones conocidas sobre el accidente apuntan a una maniobra realizada por quienes se desplazaban en la motocicleta. Sin embargo, esta información todavía está siendo establecida y serán las autoridades las encargadas de determinar cómo ocurrió exactamente el choque.

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Entre las hipótesis que se encuentran bajo revisión también aparece la posibilidad de que los motociclistas estuvieran participando en carreras clandestinas. Por ahora, este señalamiento corresponde únicamente a una versión preliminar y no existe una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

El impacto se produjo durante la madrugada, en una zona de acceso a Barbosa, y generó la presencia de las autoridades para atender la emergencia y comenzar la recopilación de información.

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Mientras avanzan las investigaciones, uno de los principales puntos por establecer es la secuencia exacta de los hechos y las circunstancias en las que la motocicleta terminó chocando contra el bus de la agrupación vallenata.

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¿Qué pasó con los integrantes de la agrupación?

El bus involucrado transportaba a integrantes de la agrupación de Martín Elías Jr., quienes habían cumplido una presentación en Chiquinquirá antes de continuar su recorrido. Al parecer, el cantante no viajaba en el vehículo.

Hasta el momento, la información suministrada sobre el caso se concentra en las dos personas que viajaban en la motocicleta y que fallecieron tras el impacto.

Las autoridades deberán establecer además las condiciones en las que se movilizaban ambos vehículos y recoger las evidencias necesarias para esclarecer el accidente ocurrido en Barbosa.

Bus de agrupación de Martín Elías Jr. sufre grave accidente: