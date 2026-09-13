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Fotos inéditas de trillizas víctimas del terremoto en Cali: “Siempre serán mis hermanitas”

Una amiga recordó a Isabella y Sofía Saavedra con fotos y momentos que marcaron su amistad.

Trillizas Saavedra: fotos inéditas de Isabella y Sofía tras el terremoto en Cali
Trillizas Saavedra: fotos inéditas de Isabella y Sofía tras el terremoto en Cali
/Foto: Instagram @sofiacovaledatriana
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

“Siempre serán mis hermanitas”. Con esta frase, una amiga cercana de las trillizas Saavedra recordó a Isabella y Sofía, quienes perdieron la vida tras el colapso del edificio María Alvira durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

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Las jóvenes, junto con sus padres y su hermana Ana María, quedaron atrapadas entre los escombros del edificio ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Un mes después de lo ocurrido, los recuerdos de las hermanas volvieron a aparecer en una publicación que reunió fotografías y momentos compartidos durante los años de amistad.

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La amiga de la familia decidió dedicarles unas palabras en las que recordó la cercanía que tenía con Isabella y Sofía y cómo ambas terminaron ocupando un lugar mucho más grande que el de unas simples amigas.

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En su mensaje, la joven recordó algunos de los momentos cotidianos que compartió con las trillizas Saavedra. Habló de las reuniones, las risas, las bromas y hasta de los momentos en los que se encontraban para escoger qué ropa usar en diferentes ocasiones.

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También mencionó los planes que acostumbraban organizar y aquellas expresiones que solo quienes compartían una amistad cercana podían entender.

Todos esos detalles quedaron ahora convertidos en recuerdos de Isabella y Sofía. Para su amiga, precisamente esos momentos hacen parte de la historia que construyeron juntas y que permanece después de lo ocurrido.

La joven explicó que una de las cosas que conserva con mayor cariño es haber podido demostrarles cuánto las quería y haber compartido con ellas durante los años que estuvieron juntas.

Puedes leer: Trilliza Saavedra reapareció en homenaje tras perder a su familia en el terremoto

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Por eso, al referirse a Isabella y Sofía, no las describió únicamente como amigas. En su publicación las llamó sus “hermanitas”, una manera de mostrar la cercanía que existía entre ellas y el lugar que ocupaban en su vida.

Las fotografías compartidas también permitieron recordar a las jóvenes desde esos momentos de amistad, lejos de la tragedia que marcó a la familia Saavedra.

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¿Cómo está Ana María Saavedra tras el terremoto en Cali?

Después del terremoto, Ana María Saavedra enfrenta una nueva etapa marcada por la pérdida de sus familiares y los cambios que dejó el colapso del edificio María Alvira.

Además de la ausencia de sus seres queridos, la joven perdió su vivienda y varios de los elementos que hacían parte de su vida cotidiana.

Puedes leer: “No sé vivir sin mis hermanas”: Ana María Saavedra habla tras perder a su familia

Actualmente, Ana María continúa con su proceso físico para volver a caminar mientras afronta también el duelo por la pérdida de Isabella y Sofía.

La publicación de su amiga se convirtió así en una forma de mantener presentes los recuerdos de las jóvenes y acompañar a Ana María en esta etapa.

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