Bendito Menor tenía un plan oscuro para la Bebecita: revelan qué buscaba antes de morir

El comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, reveló nuevos detalles sobre Bendito Menor y la Bebecita durante una entrevista con Salud Hernández-Mora publicada por SEMANA.

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue la relacionada con lo que, según Pinocho, Bendito Menor buscaba conseguir para su pareja antes de los últimos acontecimientos.

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“Quería arreglarle el problema a su mujer, a la Bebecita”, dijo alias Pinocho durante la conversación.

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La declaración apareció en medio de una entrevista en la que el comandante de las ACSN habló sobre el papel que cumplía Bendito Menor dentro de esa organización, además de referirse a sus supuestas conversaciones y movimientos relacionados con el Gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué buscaba Bendito Menor para la Bebecita?

De acuerdo con el relato entregado por alias Pinocho, Bendito Menor tenía interés en solucionar la situación de la Bebecita y consideraba que eventualmente podía existir algún tipo de acuerdo.

“Él quería también arreglar su problema, pero sabíamos que quería más problemas porque eso de desafiar al Estado… También quería arreglarle el problema a su mujer, a la Bebecita, que él no sabía qué podía pasar, que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, lo cual nunca se dio”, aseguró.

En la misma declaración, Pinocho señaló que consideraba difícil que Bendito Menor volviera a participar en un proceso de paz debido a situaciones que, según dijo, había protagonizado.

“Pero sabemos en el fondo que era difícil que estuviera nuevamente en un proceso de paz, sabiendo que había cometido cagadas; creo que hizo algo en Dibulla”, agregó.

Revelan el plan que tenía alias 'La Bebecita', pareja de 'Bendito Menor', para cambiar de vida antes de ser abatida Foto: imagen tomada de redes sociales

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Otro de los temas mencionados durante la entrevista fue el lugar donde Bendito Menor decía encontrarse. Según Pinocho, él afirmaba que estaba en Venezuela, mientras que algunas de sus publicaciones en redes sociales mostraban otra ubicación.

“Él siempre decía que estaba por Venezuela. Él había mandado la razón de que quería pedir la baja porque quería estar tranquilo, pero él vivía publicando en sus redes sociales que estaba en Riohacha”, relató.

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El comandante también recordó una publicación reciente que, según su relato, mostraba a Bendito Menor dentro de un vehículo mientras amenazaba a unos jóvenes que se movilizaban en motocicleta.

Para Pinocho, esa situación generaba dudas dentro de la organización, pues mientras decía estar en otro país, sus redes sociales mostraban actividad en Riohacha.

“Era extraño que dijera que estaba en Venezuela, cuando en sus redes se veía en Riohacha. No entendíamos por qué le echaba mentiras a la organización y mire dónde lo asesinaron”, afirmó.

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Castillo también consideró que permanecer encerrado en una vivienda representaba un riesgo para Bendito Menor porque podía ser ubicado con mayor facilidad.

“Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor. Creo que fue dos meses antes de que terminara el mandato del Gobierno”, manifestó.



¿Cuál era el problema de la Bebecita?

Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, tenía 19 años y era señalada por las autoridades como una pieza clave de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización anteriormente conocida como “Los Pachenca”. Su situación estaba relacionada además con su vínculo sentimental con Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”.

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De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía y la Policía Nacional, el señalamiento contra La Bebecita no se limitaba a su relación con Bendito Menor. Las autoridades la acusaban de tener un papel en las operaciones financieras y logísticas de la estructura, una situación que hacía parte del problema que, según alias Pinocho, Bendito Menor buscaba solucionar para ella.