Destapan quien dio la orden de acabar con Jhon ‘Calzones’; menor de edad confesó

Las autoridades continúan investigando la muerte del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’. Entre los primeros avances judiciales se encuentra la judicialización de un adolescente de 17 años, señalado de estar implicado en el ataque armado.

La muerte del exmandatario ocurrió el pasado 29 de septiembre en una zona rural del municipio de Yopal, luego de que dos sujetos llegaran en una motocicleta y atacaran a Jhon Calzones en su finca, lugar que también funcionaba como punto de venta de carne.

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Hipótesis que manejan las autoridades en el caso de Jhon Calzones

Uno de los aspectos determinantes en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación busca establecer de dónde habría provenido la instrucción para atentar contra la vida del exmandatario.



De acuerdo con las primeras indagaciones y los indicios recopilados por las autoridades, una de las principales hipótesis apunta a que este crimen habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Sin embargo, esta línea de investigación todavía debe ser corroborada mediante los elementos materiales probatorios recopilados durante el proceso.

La posibilidad de que la orden haya salido desde una cárcel es uno de los aspectos que los investigadores buscan esclarecer mediante el análisis de testimonios, videos y otros elementos, entre ellos las cámaras de seguridad de la finca del exalcalde de Yopal.

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¿Qué pasará con el menor capturado tras el ataque contra Jhon Calzones?

La Fiscalía Seccional de Casanare presentó ante un juez de control de garantías al adolescente de 17 años retenido tras el ataque contra Jhon Jairo Torres. El joven fue detenido por trabajadores de la finca cuando intentaba huir del lugar, luego de que la motocicleta en la que se movilizaba presentara fallas mecánicas.

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Durante las diligencias judiciales, la fiscal del caso le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. El adolescente aceptó los cargos y un juez ordenó su internamiento preventivo en un centro de atención especializada para menores.

Jhon ‘Calzones’ habría recibido múltiples impactos durante el ataque ocurrido en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal. /Foto: redes sociales

Según las autoridades, el menor llegó como parrillero en una motocicleta hasta la finca de Torres. En el lugar, la víctima recibió cuatro impactos de bala. Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro médico, horas después se confirmó su muerte debido a la gravedad de las heridas.

¿Jhon Calzones habría presagiado su muerte?

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Tras la muerte del exmandatario comenzaron a circular videos en los que había expresado temor por su seguridad. En uno de ellos, difundido un día antes de su fallecimiento, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que podrían enfrentar las personas que trabajaban con él.

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Meses atrás, en junio, Jhon Jairo Torres también había asegurado que debía permanecer oculto en su finca rural, pues, según sus propias palabras, no podía estar en la zona urbana porque “el parche está caliente” y “hay mucho bandido persiguiéndonos”.

De igual forma, se conoció otro video en el que el exalcalde mencionaba que, en caso de que llegara a ocurrir algo, habría personas responsables. Este material hace parte de los elementos que son analizados por las autoridades para establecer las circunstancias que rodearon su muerte y determinar quiénes estarían detrás del ataque.