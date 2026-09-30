Sale a la luz video de ‘Jhon Calzones’ advirtiendo que podrían matarlo; dio nombres

Este 30 de septiembre se registró el atentado que terminó con la muerte de Jhon Jairo Torres, quien fue atacado en su finca La Selvita, ubicada en la zona rural de Yopal. Tras conocerse el hecho, en redes sociales se viralizó un video en el que el exalcalde habló sobre quiénes podrían estar detrás de un posible ataque en su contra.

En las imágenes, Jhon Calzones señala que, si sufría un atentado, los responsables tendrían nombres y apellidos específicos dentro del escenario político regional.

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“Y si yo muero, lo digo públicamente, y ya eso queda en todas las redes y en todo. Si yo muero, ¿a mí quién me mató? Pues Marco Tulio, o Negro Pérez, o Mariño, o Celemin”, se escucha en el video. Además, en su momento, hizo una invitación a evitar la guerra en el departamento de Casanare.



¿Quiénes son las personas que menciona Jhon Calzones en sus declaraciones?

Posteriormente, se conoció que los nombres mencionados por el exalcalde de Yopal corresponderían a personas vinculadas con la política de la región de Casanare:

Marco Tulio: hace referencia a Marco Tulio Ruiz, exgobernador de Casanare y figura de la política departamental.

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Celemín: se refiere a Willman Enrique Celemín, quien también se desempeñó como alcalde de Yopal.

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Negro Pérez: corresponde a José Rodolfo ‘El Negro’ Pérez, excongresista y líder político regional con trayectoria en Casanare.

Mariño: alude a Nelson Ricardo Mariño Velandia, exgobernador de Casanare y exalcalde.

Este video es analizado por las autoridades con el fin de determinar si puede aportar elementos a la investigación por la muerte del exalcalde. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los nombres mencionados en la grabación ha sido vinculado con el ataque contra Jhon Jairo Torres.

"Jhon Calzones " sabía quién lo quería asesinar... pic.twitter.com/AQfClFggaY — Gener Usuga (@gener_usuga) September 30, 2026

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¿Cómo fue el ataque contra Jhon Calzones?

El ataque armado contra Jhon Calzones se produjo en las instalaciones de su finca La Selvita, ubicada en la zona rural del municipio de Yopal, Casanare. En este predio, el exmandatario se dedicaba a la venta de carne y desarrollaba otras actividades comerciales, las cuales solía compartir en sus redes sociales.

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Según los reportes conocidos por las autoridades, los atacantes arribaron al lugar a bordo de una motocicleta y descendieron aparentando ser clientes interesados en comprar carne, después, el agresor armado se aproximó al lugar donde se encontraba la víctima y disparó en su contra.

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En relación con la preparación del atentado, los avances de la investigación establecieron que el vehículo utilizado para el desplazamiento y la huida correspondía a una motocicleta que había sido hurtada previamente.

Jhon ‘Calzones’ habría recibido múltiples impactos durante el ataque ocurrido en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal. /Foto: redes sociales

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Dicho vehículo pertenecía a Bernabé Jiménez, quien perdió la vida el 28 de septiembre en el municipio de Paz de Ariporo, en un hecho en el que también habría sido despojado de su medio de transporte.

Tras el ataque, la fuerza pública adelantó un operativo que permitió la aprehensión de un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, por su presunta participación en los hechos.

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Las autoridades buscan establecer si el detenido tendría algún vínculo con la estructura criminal ‘La Cordillera’ y si la orden para llevar a cabo el homicidio habría sido impartida desde un centro penitenciario.

