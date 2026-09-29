Las heridas que habría recibido Jhon ‘Calzones’: le habrían descargado el arma

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’ y exalcalde de Yopal, recibió tres impactos de bala durante el ataque ocurrido este martes en su finca La Selvita, en zona rural de la capital de Casanare.

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Los proyectiles impactaron al exmandatario en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo, según conoció El Tiempo. Después del ataque, Torres fue trasladado a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

El gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz, confirmó el fallecimiento del exalcalde y entregó información sobre la atención que recibió después del ataque.

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Uno de los elementos que también ha llamado la atención es un video relacionado con el momento de los hechos. En el registro se habrían escuchado seis detonaciones, aunque esta cifra no significa necesariamente que Torres haya recibido seis impactos. La información conocida hasta ahora señala que fueron tres las heridas de bala que sufrió el exmandatario.

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La escena del ataque y el registro audiovisual hacen parte de los elementos que ahora son revisados dentro de la investigación para reconstruir exactamente cómo ocurrieron los hechos.

El hombre que habría llegado a comprar carne

La investigación también permitió conocer detalles sobre la manera en que los presuntos responsables habrían llegado hasta la finca.

De acuerdo con información conocida por el medio citado, un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, habría llegado en una motocicleta acompañado por otro hombre.

Ambos se movilizaban en el vehículo que posteriormente fue recuperado por las autoridades.

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Según la reconstrucción conocida hasta ahora, uno de los dos ocupantes habría bajado de la motocicleta con el argumento de que iba a comprar carne. Sin embargo, esa supuesta compra habría sido una coartada para acercarse hasta el lugar donde se encontraba Jhon ‘Calzones’.

Segundos después, el hombre habría sacado un revólver y disparado contra Torres.

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Poco después del ataque, las autoridades aprehendieron a un adolescente de 17 años, quien quedó como principal señalado dentro de la investigación.

Por ahora, las autoridades buscan establecer cuál habría sido el papel de cada uno en los hechos y quién habría efectuado los disparos.

Cámaras de seguridad captaron el atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos armados, señalados como sicarios, atentaron contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”. pic.twitter.com/kcMTPqVpb4 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) September 29, 2026

Hipótesis inicial del caso

Las autoridades del departamento de Casanare y la Policía Nacional se encuentran recopilando pruebas bajo la hipótesis de que el ataque sicarial contra Jhon Jairo Torres Torres estuvo estrictamente relacionado con ajustes de cuentas, antiguas deudas económicas o disputas por el control de tierras en la región de Yopal.

Debido a su polémico pasado con la mega-ciudadela ilegal La Bendición, sus complejos procesos de extinción de dominio ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y sus nexos históricos con predios que pertenecieron al narcotráfico, los investigadores centran las pesquisas en conflictos de propiedad y finanzas no resueltas.