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Él era Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal muerto, ¿por qué le decían Jhon 'Calzones'?

Descubre quién era Jhon Calzones (Jhon Jairo Torres), el polémico exalcalde de Yopal. Conoce la verdad de su apodo, sus delitos y por qué estuvo en la cárcel.

¿Quién era Jhon Calzones?
Jhon Jairo Torres, conocido como "Jhon Calzones", fue un polémico comerciante, urbanizador y exalcalde de Yopal que falleció en septiembre de 2026.
/Foto: Facebook
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La política colombiana ha tenido personajes sumamente particulares, pero pocos igualan el impacto mediático de Jhon Jairo Torres Torres. Si te preguntas quién era Jhon Calzones, debes saber que fue un comerciante que logró convertirse en exalcalde de Yopal, Casanare.

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Su vida estuvo marcada por el crecimiento de una inmensa fortuna popular, escándalos judiciales crónicos y un desenlace trágico el 29 de septiembre de 2026, tras ser víctima de un atentado sicarial en su finca La Selvita.

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Fotografía y captura de video que ilustra el momento exacto del atentado contra ‘Jhon Calzones’ en su finca
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Este es el VIDEO del momento exacto en que atentan contra Jhon Calzones en su finca

Imagen ilustrativa sobre el atentado y homicidio de ‘Jhon Calzones’, donde las autoridades investigan la participación de un menor de edad.
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Así fue el ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’; un menor de edad está involucrado

¿Por qué le decían "Jhon Calzones"?

Antes de irrumpir de forma estridente en la política de Casanare, Jhon Jairo Torres era un ciudadano común que estudió únicamente hasta séptimo de bachillerato. El particular origen de su apodo, "Jhon Calzones", se remonta a su faceta como comerciante.

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Torres edificó los cimientos de su patrimonio económico mediante la comercialización de ropa interior femenina en Yopal. El negocio escaló con tanto éxito en la región que los propios habitantes lo bautizaron popularmente con ese sobrenombre.

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Lejos de incomodarle, el empresario adoptó el alias como su principal marca personal y trampolín electoral, logrando una altísima recordación entre las clases populares.

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El ascenso político del polémico urbanizador

El reconocimiento masivo de Jhon Calzones no se debió únicamente a la venta de ropa interior, sino a su rol como promotor de vivienda.

Aprovechando el agudo déficit habitacional de la capital de Casanare, Torres lideró la creación de la Ciudadela La Bendición, un macroproyecto residencial donde proyectó y vendió cerca de 10,000 lotes a familias de bajos recursos.

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Esta masiva base de agradecidos compradores le otorgó un caudal electoral sin precedentes. En las elecciones locales de octubre de 2015, obtuvo una histórica votación de 24,515 votos, coronándose como alcalde electo de Yopal. No obstante, el triunfo tuvo un matiz insólito: ganó las elecciones estando privado de la libertad.

Exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, falleció tras sufrir un ataque sicarial
Exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, falleció tras sufrir un ataque sicarial
Foto: Redes sociales

¿Por qué fue a la cárcel Jhon Calzones?

La razón principal por la que Jhon Calzones fue a la cárcel radica en las graves irregularidades detrás de su mina de oro inmobiliaria. La Fiscalía General de la Nación demostró que la Ciudadela La Bendición se construyó de manera ilegal.

El proyecto carecía de licencias urbanísticas, ambientales y no respetaba el plan de ordenamiento territorial.

Sumado a esto, los terrenos de 140 hectáreas utilizados para el proyecto pertenecían a un predio que había sido objeto de extinción de dominio por nexos con el narcotráfico en 2012.

Puedes leer: Murió Jhon 'Calzones' tras atentado en Yopal; estaba en una finca

Tras ser capturado en plena campaña en 2015, Torres recuperó temporalmente su libertad para gobernar en 2016, pero la justicia penal lo alcanzó definitivamente.

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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 45 meses de prisión por urbanización ilegal, enviándolo de vuelta tras las rejas y apartándolo de su cargo. Su perfil combinó el carisma de un líder de masas con los expedientes de un reincidente judicial.

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