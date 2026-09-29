Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERTE DE PAREJA EN SANTA MARTA
VIAJA CON TÚ MASCOTA
RETIRA DINERO EN OLÍMPICA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Las claves del crimen de la patinadora Luz Mery Tristán; armas, golpes y control

Las claves del crimen de la patinadora Luz Mery Tristán; armas, golpes y control

El Tribunal Superior de Cali confirmó la condena contra Andrés Ricci por la muerte de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán.

Collage que muestra a la patinadora Luz Mery Tristán y el momento de su captura vinculado a la investigación por el crimen
Imagen del caso de la deportista Luz Mery Tristán, detallando los factores de la investigación como armas, golpes y control.
Foto: imágenes tomadas de La Fiscalía y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La audiencia en el Tribunal Superior de Cali sobre el caso de la muerte de Luz Mery Tristán terminó este 28 de septiembre con el fallo de segunda instancia contra Andrés Ricci, principal implicado en la muerte de la excampeona mundial de patinaje. La decisión se conoció luego de que los magistrados analizaran las pruebas y testimonios incorporados durante el proceso.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El medio de comunicación El Tiempo reveló que uno de los elementos valorados por el Tribunal fueron los testimonios de personas allegadas a la pareja, quienes describieron comportamientos posesivos y episodios de violencia que habría ejercido Andrés Ricci contra Luz Mery Tristán.

Últimas noticias

Fotografía en blanco y negro relacionada con el caso y la prueba clave de Medicina Legal en el crimen de Luz Mery Tristán.
Judiciales

Esta fue la prueba reina de Medicina Legal para resolver el crimen de Luz Mery Tristán

Captura de los falsos médicos implicados en el caso de la muerte de Yulixa Toloza, detenidos por las autoridades en Venezuela.
Judiciales

Caso Yulixa Toloza: aparecen los expedientes de los falsos médicos capturados en Venezuela

Puedes leer: Revelan nuevos videos de Foster que lo hundirían en el caso de Natalia Villalba: limpiando fluidos

¿Cuáles son las claves en el caso de Luz Mery Tristán?

Inicialmente, se conoció que Luz Mery Tristán habría cambiado en repetidas ocasiones su número de teléfono celular para evitar nuevas disputas con su pareja relacionadas con los celos y el control.

Por otro lado, durante el proceso se señaló que Ricci habría obligado a su expareja a mostrarle sus conversaciones de WhatsApp y a realizar videollamadas para comprobar dónde se encontraba.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Caso lipólisis en Bogotá: víctima denuncia secuelas y falsos médicos son capturados
Judiciales

Caen falsos médicos que causaron grave infección a paciente de lipólisis: "Meses sin bañarse"

Foto de archivo que ilustra la investigación sobre la muerte del alto funcionario de Coca-Cola en Medellín donde ladrones fingieron un accidente.
Judiciales

Así fue la muerte de alto funcionario de Coca-Cola en Medellín; ladrones fingieron un accidente

Publicidad

A esto se sumaron los hallazgos del examen forense, que estableció que la víctima presentaba una lesión en la zona ocular compatible con un golpe de considerable fuerza.

De igual forma, se identificaron lesiones en los nudillos de Luz Mery Tristán, consideradas compatibles con maniobras defensivas. Estos hallazgos fueron valorados dentro del proceso al analizar las circunstancias de su muerte.

Publicidad

Fotografía en blanco y negro relacionada con el caso y la prueba clave de Medicina Legal en el crimen de Luz Mery Tristán.
Imagen ilustrativa sobre la investigación forense y la prueba reina de Medicina Legal en el caso de la patinadora Luz Mery Tristán
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Fiscalía General de la Nación

La prueba toxicológica en el caso de Luz Mery

Uno de los elementos valorados por el Tribunal Superior de Cali fue el análisis realizado por Medicina Legal a las muestras de orina de Andrés Ricci, en las que se confirmó la presencia combinada de alcohol y cocaína en su organismo al momento de los hechos.

Este resultado de laboratorio fue incorporado como elemento de análisis dentro del proceso, en el que también constan testimonios que señalan que el acusado habría viajado previamente a Cuba con el objetivo de recibir tratamiento por problemas de adicción.

Te puede interesar

Desde la cárcel, Andrés Ricci rompe el silencio sobre el caso de Luz Mery Tristán
Noticias

Desde la cárcel, Andrés Ricci rompe silencio sobre caso de Luz Mery Tristán: "Un accidente"

Patinadora Luz Mery Tristán es asesinada
Judiciales

Así hablaba Luz Mery Tristán de su prometido y victimario: "Me siento muy amada"

Por su parte, la defensa de Andrés Ricci sostuvo que Luz Mery Tristán habría intentado quitarse la vida y que él intervino para impedirlo.

Publicidad

Sin embargo, esta hipótesis no fue respaldada por los hallazgos forenses analizados durante el proceso, pues los peritos no encontraron lesiones autoinfligidas ni elementos que sustentaran que la víctima hubiera intentado quitarse la vida.

¿Cuál es la condena contra Andrés Ricci?

Publicidad

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali confirmó la responsabilidad de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio de Luz Mery Tristán, ocurrido en agosto de 2023.

Tras el fallo de segunda instancia, la pena definitiva quedó fijada en 41 años y 8 meses de prisión, además de una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La reducción de la condena frente a la decisión de primera instancia obedeció a dos ajustes. En primer lugar, el Tribunal absolvió a Ricci del delito relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, al establecer que contaba con el salvoconducto y el permiso correspondiente para el arma.

En segundo lugar, los magistrados recalcularon la pena por el feminicidio y corrigieron la dosificación realizada inicialmente por el juzgado, que había partido de 525 meses para fijarla en 500 meses de prisión.

Aunque la pena fue reducida, el Tribunal mantuvo la calificación de feminicidio agravado y la responsabilidad de Andrés Ricci por la muerte de Luz Mery Tristán.

Relacionados

Luz Mery Tristán

Cali

Feminicidio