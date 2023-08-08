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La Kalle  / Luz Mery Tristán

Luz Mery Tristán

Luz Mery Tristán, campeona de patinaje asesinada.



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Fotografía en blanco y negro relacionada con el caso y la prueba clave de Medicina Legal en el crimen de Luz Mery Tristán.
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Esta fue la prueba reina de Medicina Legal para resolver el crimen de Luz Mery Tristán

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