Caso Luz Mary Tristán: Andrés Ricci revela nuevos detalles de los hechos

Han pasado dos años del fallecimiento de la excampeona mundial de patinaje Luz Mary Tristán, noticia que estremeció al país. Ante esta situación, Andrés Ricci, quien fue condenado a 45 años y siete meses de prisión por este hecho, rompió el silencio y entregó más información del caso.

Por lo cual, mediante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, Ricci desde la el centro penitenciario que se encuentra compartió nuevos detalles a lo ocurrido, así mismo, desveló varios pormenores sobre lo ocurrido, afirmando inicialmente que nunca tuvo la intención de cometer el hecho.

De igual forma, explicó que tras una discusión tomó un arma de fuego y disparó en reiteradas veces contra la puerta de la habitación, pero nunca tuvo la visión de quien podía estar detrás de esta.



“Nunca con intención de hacerle daño a Luz María, por Dios”, afirmó, antes de insistir en que hasta hoy no logra explicarse su reacción: “No sé por qué lo hice, no hubiera querido hacerlo”, afirmó durante su intervención en el pódcast.



¿Qué más explicó Andrés Ricci sobre el caso de Luz Mary Tristán?

Por otro lado, también comentó que una vez accionó el arma y luego que ella dejará de gritar, se fue a la sala de la habitación y ahí continúo tomando alcohol y se quedó dormido en su habitación.

“Ella se quedó en silencio. Entonces dije: ‘Bueno, más tarde hablamos’. Me fui para la sala (…) y seguí tomándome unos tragos, hasta que me quedé dormido”, afirmando que solo fue hasta el día siguiente que Luz Mary no respondía que se comenzó a preocupar sobre esta situación.

Luego comentó que hacia el mediodía del día siguiente notó que Luz Mery no estaba en línea, lo que empezó a generarle alarma. Más adelante, describió un episodio de desespero en el que consumió alcohol antiséptico y una loción para cama: “Empiezo a tomar alcohol antiséptico. Yo tenía dos botellas; me las tomé y fuera de eso me tomé una loción Loxitan para camas que tenía ahí y empiezo a desesperarme”, contó.

Pese a todo, Andres Ricci terminó su testimonio, pero afirmando que este no tiene toda la culpa de los cargos que se le están poniendo en su contra y según espera que la justicia pueda apoyarlo en esta situación.