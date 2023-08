Así hablaba Luz Mery Tristán de su prometido y presunto asesino: "Me siento muy amada"

Tras el asesinato de la patinadora Luz Mery Tristán, presuntamente a manos de su prometido, Andrés Gustavo Ricci, han salido a la luz detalles de cómo habría sido la relación de la pareja; aunque la deportista aseguraba que él tenía problemas de celos, en una entrevista demostró cuándo lo amaba.

Fue a través de una entrevista en 2018 realizada por el programa 'Amparame Dios mío' de Telepacífico, que la patinadora habló sobre quién era su prometido y hoy presunto responsable de su asesinato. Tristán fue encontrada muerta al interior de su casa en Cali tras sufrir un impacto con arma de fuego.

"Yo pienso que Diosito me lo tenía por ahí guardadito", se escucha decir a la deportista en relación con Andrés Ricci, a quien se refería como el amor de su vida.

En la misma entrevista, la patinadora hablaba de la aceptación de la relación en la familia de ambos y de la felicidad que, según sus allegados, irradiaba por estar enamorada.

La mujer, asesinada a sus 60 años, no desaprovechó aquella oportunidad para exaltar al hombre, que, según los planes recientes, se convertiría en su esposo en el mes de octubre de este 2023.

"La pureza, la sinceridad, la honestidad, la lealtad. Es un hombre que yo siento que me ama, porque a pesar de que estoy muy enamorada, me siento muy amada. (...) Creo que llegó en el momento justo", añadió Tristán.

Pese a estas declaraciones, en los últimos meses la patinadora habría vivido un infierno junto a Ricci, de quien cercanos aseguran, tenía un comportamiento celopata y posesivo con la también empresaria.

Vale la pena mencionar que hace seis años María Del Pilar Jaramillo, exesposa del empresario, hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales en la que daba cuenta de la personalidad de Ricci.

Según la mujer, el hoy señalado de feminicidio, la amenazó y maltrató emocional y físicamente: “Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”.

Por el caso de la patinadora, Ricci fue capturado e imputado con cargos como posible responsable de los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Cargos que no fueron aceptados.

