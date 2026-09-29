Esta fue la prueba reina de Medicina Legal para resolver el crimen de Luz Mery Tristán

El caso de la expatinadora Luz Mery Tristán, quien fue encontrada sin vida el pasado 6 de agosto de 2023 en su vivienda, en Cali, volvió a generar atención luego de que la investigación señalara a su expareja, Andrés Ricci, como responsable de su muerte.

Ante esto, este lunes 28 de septiembre se conocieron nuevos elementos probatorios presentados por Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Entre los dictámenes incorporados al expediente destaca una prueba toxicológica que sería clave dentro del caso.

Puedes leer: Caso Yulixa Toloza: aparecen los expedientes de los falsos médicos capturados en Venezuela



La prueba clave en el caso de Luz Mery Tristán

El análisis realizado por el Laboratorio de Toxicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal a las muestras de orina de Andrés Ricci confirmó la presencia combinada de alcohol y drogas en su organismo al momento de los hechos.

Este resultado de laboratorio resulta relevante dentro de la investigación, en la que también constan testimonios que señalan que el acusado habría viajado previamente a Cuba con el objetivo de recibir tratamiento por problemas de adicción.

Publicidad

Por otro lado, durante el juicio, la defensa de Ricci sostuvo que el acusado habría accionado el arma de fuego en un intento por proteger a la víctima o evitar que ella se autolesionara.

Sin embargo, los hallazgos periciales no respaldaron esta hipótesis, debido a que no se encontraron elementos que indicaran que Luz Mery Tristán hubiera intentado quitarse la vida.

Publicidad

“No se evidenciaron lesiones autoinfligidas, ni elementos que respaldaran la hipótesis de conducta de querer quitarse la vida”, señalaron las autoridades.

Caso Luz Mary Tristán: Andrés Ricci revela nuevos detalles de los hechos Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de pantallazo de Más allá del Silencio y redes sociales

Además, los hallazgos periciales permitieron descartar la hipótesis de que la excampeona mundial se hubiera provocado las lesiones que presentaba. Adicionalmente, el examen forense reveló que Luz Mery Tristán presentaba una lesión en la zona ocular compatible con un golpe propinado con fuerza considerable antes de su muerte.

Asimismo, los peritos identificaron traumatismos en los nudillos de la víctima, lesiones que fueron consideradas compatibles con maniobras de defensa y resistencia durante el ataque.

¿Qué otras pruebas se conocieron de este caso?

Por otro lado, las autoridades recabaron información sobre el historial documentado de violencia física y psicológica contra la excampeona mundial. Los testimonios incorporados al expediente señalaron un patrón recurrente de celos y control atribuido a Ricci.

Publicidad

Según las investigaciones, el hombre habría controlado las comunicaciones telefónicas de Luz Mery, al punto de pedirle capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp y realizar videollamadas para comprobar su ubicación.

Puedes leer: Audios de Luz Mery Tristán comprometerían a Andrés Ricci, su prometido y presunto asesino

Publicidad

De acuerdo con los testimonios, esta presión constante habría llevado a la patinadora a cambiar reiteradamente su número de celular para evitar nuevos episodios de celos y control.

Luz Mery Tristán, reconocida por haber obtenido el primer título mundial de patinaje para Colombia en la prueba de los 5.000 metros en 1990, fue hallada sin vida el 6 de agosto de 2023 en su residencia, ubicada al norte de Cali. En primera instancia, Andrés Ricci fue condenado a 45 años y 9 meses de prisión.

Posteriormente, durante el análisis del fallo de segunda instancia, el Tribunal de Cali retiró el delito de porte ilegal de armas y reajustó la pena teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la edad de Ricci, quien tenía 61 años. Confirmando la pena en en 41 años y 5 meses de prisión, además de 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.