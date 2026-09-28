Caso Yulixa Toloza: aparecen los expedientes de los falsos médicos capturados en Venezuela

Continúan apareciendo detalles relacionados con la muerte de Yulixa Toloza. En esta ocasión, el medio de comunicación El Tiempo compartió un nuevo expediente judicial sobre la localización y captura en Venezuela de dos personas señaladas de estar relacionadas con la muerte de la mujer de 52 años en Bogotá.

El expediente judicial de los dos capturados en Venezuela por el caso de Yulixa Toloza

Entre los capturados se encuentra María Fernanda Delgado Hernández, identificada como propietaria del establecimiento y señalada de encargarse de cobrar por los procedimientos sin contar con los títulos habilitantes requeridos.



Asimismo, figura Edinson José Torres Sarmiento, señalado de recopilar y evaluar los exámenes médicos previos sin contar con la debida certificación profesional. Ambos fueron capturados en Venezuela el pasado 20 de mayo.



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El documento compartido por el medio citado señala que la localización de los imputados en territorio venezolano se logró mediante un rastreo digital realizado por el Servicio de Investigación Penal del estado Portuguesa.

De acuerdo con el expediente, los agentes detectaron publicaciones en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, en las que usuarios alertaban sobre la búsqueda internacional de la pareja y aportaban información sobre su posible presencia en esa región.

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A partir de estos datos, las autoridades organizaron un operativo en la autopista General José Antonio Páez, en el sector del distribuidor Quebrada de la Virgen, municipio de Guanare.

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Al ser abordados por los uniformados, María Fernanda Delgado y Edinson Torres habrían opuesto resistencia e intentado huir, situación que derivó en su detención inicial en flagrancia por un presunto ataque a la autoridad, antes de confirmar sus identidades.

¿Por qué no pueden extraditar a los capturados?

Los dos son requeridos por la justicia colombiana para responder por su presunta participación en los hechos relacionados con la muerte de Yulixa Toloza. En el proceso se les atribuyen, entre otros, los delitos de desaparición forzada, omisión de socorro, secuestro simple, encubrimiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Tras su arresto, las actuaciones judiciales fueron remitidas a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

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Según la información consignada en el expediente, la Constitución venezolana establece restricciones a la extradición de sus ciudadanos, principio que también está contemplado en su legislación penal.

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/Foto: redes sociales

La normativa interna contempla que los ciudadanos venezolanos puedan ser juzgados en su propio territorio por delitos cometidos en el exterior. Por esta razón, el mecanismo procesal que se aplicará en este caso continúa en evaluación y, hasta el momento, los capturados no han sido extraditados a Colombia.

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¿Cómo fue el fallecimiento de Yulixa Toloza?

El pasado 13 de mayo, Yulixa Toloza ingresó al centro estético Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, con el propósito de someterse a un procedimiento de lipólisis láser.

Durante el procedimiento, la mujer presentó graves complicaciones de salud que, según la investigación, estarían relacionadas con maniobras invasivas realizadas por personal que no contaría con la titulación médica requerida.

Tras el colapso de la paciente, los implicados la habrían trasladado fuera del establecimiento en un vehículo con rumbo desconocido. Posteriormente, el cuerpo de la mujer fue encontrado en Apulo, Cundinamarca.

Revelan grave hallazgo en el centro estético donde se realizó el procedimiento de Yulixa Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Ante la gravedad de los hechos, las autoridades tramitaron el 20 de mayo la emisión de notificaciones rojas de Interpol para facilitar la localización y captura de los sospechosos.

¿Quién sigue libre por la muerte de Yulixa Toloza?

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La Fiscalía avanza en la judicialización y búsqueda de Leodelvis Acosta Rodríguez, conocido en el proceso como alias “Leo”, quien sería la única persona que permanece en libertad entre los señalados por estos hechos.

De acuerdo con la investigación, Acosta Rodríguez estaría relacionado con el procedimiento que habría derivado en la muerte de Yulixa Toloza, pues presuntamente habría sido quien le administró la anestesia durante la intervención y también el que afirmó la importancia de botar el cuerpo de la mujer.