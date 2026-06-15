¿Amigas de Yulixa Toloza le saquearon su apartamento y peluquería mientras ella agonizaba?

El caso de Yulixa Toloza continúa generando nuevas preguntas mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos tras el procedimiento estético al que se sometió el pasado 13 de mayo.

Ahora, una nueva solicitud presentada por la defensa de la familia busca que las autoridades profundicen en el papel que habrían desempeñado algunas de las personas que acompañaron a la mujer durante las horas previas a su fallecimiento.

Según explicó el abogado Miguel Ángel Ruiz, representante de los familiares y miembro de la Fundación GAP, existen elementos que, a su juicio, deben ser revisados por la Fiscalía para establecer si hubo omisiones, comportamientos irregulares o situaciones que aún no han sido esclarecidas dentro del proceso judicial que rodea a Yulixa Toloza.

Las dudas surgieron luego de conocerse versiones sobre lo ocurrido durante los momentos en que la mujer ya presentaba complicaciones de salud tras el procedimiento realizado en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá.

Yulixa Toloza: las preguntas que ahora apuntan a personas cercanas

Publicidad

Uno de los principales interrogantes planteados por la familia tiene que ver con las acciones realizadas por algunas de las acompañantes de Yulixa Toloza cuando su estado de salud ya era delicado.

De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, varias personas estuvieron junto a ella cuando presentaba evidentes signos de deterioro físico. Sin embargo, la defensa considera necesario establecer si se activaron oportunamente los mecanismos para solicitar atención médica especializada.

Publicidad

Las inquietudes aumentaron tras declaraciones conocidas recientemente en diferentes espacios periodísticos, donde se aseguró que existían grabaciones en las que la mujer aparecía visiblemente afectada.

“Las amigas grabaron videos donde ella aparece pálida, en mal estado, pero nadie llamó una ambulancia”, fue una de las afirmaciones que generó debate público y que ahora hace parte de las dudas que buscan ser aclaradas por las autoridades.

Además, familiares cercanos señalaron que algunas explicaciones entregadas sobre los movimientos realizados durante esas horas no terminan de convencerlos.

Entre ellas, la versión relacionada con una supuesta búsqueda de ropa en el apartamento de la víctima, pese a que, según allegados, ella ya habría llevado consigo las prendas necesarias para el procedimiento.

Yulixa Toloza y el misterio por dinero y joyas desaparecidas

Otro de los aspectos que tomó relevancia en los últimos días está relacionado con la presunta desaparición de pertenencias de Yulixa Toloza.

Publicidad

Según la familia, existen dudas sobre el paradero de una suma de dinero que la mujer habría llevado consigo el día del procedimiento. A esto se suma el hallazgo de una alcancía rota dentro de su residencia y la ausencia de algunas cadenas y objetos personales que, según los allegados, no fueron encontrados posteriormente.

Por esta razón, la defensa solicitó que se reconstruyan de manera detallada los movimientos realizados tanto en la estética como en la vivienda de la víctima durante las horas previas a su desaparición.

Publicidad

La intención es establecer una cronología precisa que permita identificar quiénes tuvieron contacto con sus pertenencias y determinar si existe alguna relación entre estos hechos y el desarrollo del caso.

El caso de Yulixa Toloza sigue sumando interrogantes

Mientras continúan las diligencias judiciales, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con las circunstancias que rodearon el procedimiento estético, las complicaciones médicas posteriores y el traslado de la víctima fuera de Bogotá.

Las capturas realizadas hasta el momento han permitido avanzar en el esclarecimiento de varios aspectos, pero para los familiares aún existen preguntas fundamentales que requieren respuesta.

La defensa insiste en que es necesario conocer con exactitud qué ocurrió durante las horas críticas posteriores al procedimiento, quiénes acompañaron a Yulixa Toloza, qué decisiones se tomaron frente a su estado de salud y cuál fue el destino de algunas de sus pertenencias personales.

Publicidad

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas, testimonios y elementos materiales que permitan reconstruir completamente los hechos.

Te puede interesar: Caso Yulixa Toloza tomaría nuevo rumbo; amigas serían investigadas