Yulieth Angulo y la coartada que habría usado ante la familia de María Camila Potosí

El caso de María Camila Potosí, una joven de 20 años con ocho meses de gestación, conmocionó a Colombia tras conocerse los detalles de su desaparición y posterior muerte. Meses después, su madre entregó nueva información sobre el caso durante una entrevista con el programa Los Informantes.

La víctima residía en el barrio Polvorines junto a su abuela y su pareja, mientras su madre se encontraba en España trabajando. Asimismo, se conoció que María Camila preparaba los adornos para recibir a su primera hija, a quien llamaría Alahia.

La coartada de Yulieth Angulo ante la familia de María Camila Potosí

Las autoridades reconstruyeron que, semanas antes de su muerte, la joven había entablado una relación de confianza con Yulieth Angulo, una mujer que, según la investigación, fingió estar embarazada para acercarse a ella.



El 16 de julio de 2026, María Camila salió de su hogar para asistir a un control prenatal y cuidar a un familiar enfermo. A las 4:00 p. m., las cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó la parte trasera de una motocicleta conducida por Angulo. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Después de permanecer apagado durante dos días, el teléfono celular de la víctima fue encendido durante la tarde del sábado 18 de julio. Desde ese dispositivo, los captores comenzaron a enviar mensajes de texto a Alba Gómez, madre de la joven.

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En las conversaciones, intentaron convencer a la familia de que María Camila se había ido voluntariamente con una expareja. Sin embargo, Alba Gómez dudó de la veracidad de los mensajes.

Salen a la luz revelaciones sobre la cercanía y desencuentros entre María Camila Potosí y Yulieth Angulo Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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La madre contó en el programa que lo que más le llamó la atención fue que su hija tomara una decisión de ese tipo cuando se encontraba en un avanzado estado de embarazo. En medio de sus sospechas, recordó: “Qué raro, le dije, Camila irse con el novio ya con semejante barriga”.

La desconfianza aumentó cuando la persona que estaba al otro lado de la pantalla se negó a enviar notas de voz o responder a las videollamadas que la familia solicitaba para verificar su identidad.

¿Por qué Yulieth Angulo habría acabado con María Camila Potosí?

El cuerpo de María Camila fue localizado el domingo 20 de julio a orillas del río Meléndez. Según la investigación de la Fiscalía, Yulieth Angulo habría trasladado a la joven, mediante engaños, hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto Polvorines.

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De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, en ese lugar cuatro integrantes del grupo delincuencial Los Santa la atacaron, le causaron 22 heridas con arma cortopunzante y le practicaron una cesárea artesanal para extraerle a la bebé.

La hipótesis fiscal señala que la red criminal habría recibido un pago de cuatro millones de pesos por ejecutar el plan.

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Las versiones de Yulieth Angulo generan dudas en las investigaciones por la muerte de Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El 30 de julio de 2026, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la recién nacida, que se encontraba enterrado junto a pertenencias de su madre. Ese mismo día se hizo efectiva la captura de Yulieth Angulo y de los cuatro hombres señalados de integrar la banda.

La Fiscalía les imputó los delitos de feminicidio, secuestro, desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio. Pese a eso, ninguno de los procesados aceptaron los cargos y un juez ordenó medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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