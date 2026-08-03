Reconstruyen las últimas 6 horas de María Camila Potosí antes de que le sacaran el bebé

Entre las 3:30 de la tarde y las 10:00 de la noche del 16 de julio transcurrieron las últimas seis horas y media de vida de María Camila Potosí. La Fiscalía General de la Nación reconstruyó ese periodo para establecer cómo se ejecutó el crimen que acabó con la vida de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

De acuerdo con la investigación, durante ese lapso la víctima fue engañada, retenida y le quitaron la vida en un ataque que, según la Fiscalía, estuvo marcado por un alto grado de violencia y crueldad.

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Según el expediente judicial conocido por El Tiempo, María Camila fue contactada por Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien presuntamente fingió estar embarazada de una niña para ganarse su confianza mediante engaños.



Hacia las 3:30 de la tarde, la sospechosa recogió a la joven en una motocicleta de placas JFM-91C y recorrió con ella los barrios Meléndez y Polvorines, en la zona de ladera de Cali.

El recorrido terminó en una vivienda ubicada en la calle 2B Bis Oeste con carrera 94A, en el sector Alto de Polvorines. Allí, Yulieth habría simulado perder las llaves de la motocicleta para retener a la víctima. En ese momento, María Camila fue sorprendida por otros dos presuntos implicados, identificados por las autoridades como alias Nitson y alias Edwin.

El dinero que Yulieth Angulo ofreció por crimen de María Camila Potosí /Foto: redes sociales /IA

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¿Cómo fue el ataque contra María Camila Potosí?

Dentro del inmueble, la joven fue reducida y quedó en estado de indefensión. Según la Fiscalía, alias Nitson habría participado en la agresión utilizando un arma blanca.

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Durante la audiencia, el fiscal del caso afirmó que "a la persona de María Camila, mientras permanecía con vida, se le causaron 22 heridas secuenciales con arma blanca, asestadas en la cabeza, el cuello, la región cervical, el tórax, los miembros superiores y el abdomen".

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En medio del ataque, los agresores extrajeron del vientre de la víctima a la bebé que esperaba y a quien pensaba llamar Alahia. De acuerdo con la Fiscalía, la menor nació con vida y alcanzó a respirar tras ser extraída.

El dictamen de Medicina Legal concluyó que las múltiples heridas provocaron un sufrimiento innecesario y evidencian un nivel de violencia que, según la investigación, excedió el propósito inicial de apoderarse de la recién nacida.

Así alteraron la escena del crimen

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Tras el ataque, los presuntos responsables habrían intentado eliminar las evidencias. Según la Fiscalía, realizaron una limpieza profunda de la vivienda y del vehículo utilizado para borrar rastros de sangre y ADN.

Hacia las 10:00 de la noche, el cuerpo de María Camila fue sacado del inmueble en un vehículo Suzuki Alto gris, de placas JJW-906, escoltado por una motocicleta con placas AQA-96H.

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Medicina Legal entregó un dictamen clave sobre las causas y circunstancias relacionadas con el bebé de María Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en el río Meléndez, a la altura del kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera. Los restos de la recién nacida fueron encontrados después en una zona boscosa cercana.

Según la investigación, el plan comenzó a gestarse el 14 de julio en una reunión realizada en el sector de Santa Elena, donde los implicados, vinculados a la banda 'Los Santa', habrían acordado el pago de cuatro millones de pesos.