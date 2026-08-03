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Bebé de María Camila Potosí sí nació viva y alcanzó a respirar; se supo en audiencia

Las cinco personas capturadas por la muerte de la joven fueron enviadas a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Imagen muestra los pies de un bebé en blanco y negro y a María Camila Potosí
Durante la audiencia judicial se reveló que la bebé de María Camila Potosí alcanzó a nacer con vida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

La Fiscalía General de la Nación, con base en información revelada durante las audiencias y recopilada por El Tiempo, informó que la bebé de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, fue catalogada técnicamente como "nacida viva".

Según el ente acusador, la recién nacida, a quien su madre pensaba llamar Alahia, alcanzó a respirar por sí sola tras ser extraída del vientre materno mediante una cesárea rudimentaria.

Puedes leer: Reconstruyen las últimas 6 horas de María Camila Potosí antes de que le sacaran el bebé

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, los responsables ocultaron los restos de la bebé, que fueron encontrados cerca del lugar donde también fue hallado el cuerpo de María Camila.

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Cronología del ataque contra María Camila Potosí

Los hechos comenzaron el 16 de julio, cuando se reportó la desaparición de María Camila Potosí. La reconstrucción realizada por la Fiscalía indica que la joven fue engañada por Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien presuntamente se ganó su confianza para luego trasladarla en motocicleta hasta una vivienda ubicada en la zona de ladera de Cali.

En ese inmueble, la víctima permaneció retenida durante aproximadamente seis horas y media, periodo en el que, según la investigación, fue sometida a actos de violencia antes de ser asesinada.

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El dictamen de Medicina Legal estableció que María Camila recibió 22 heridas con arma blanca en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Para la Fiscalía, el ataque estuvo marcado por la sevicia y ocurrió en un contexto de violencia basada en género.

Hallan la casa donde habría sido atacada María Camila Potosí
Hallan la casa donde habría sido atacada María Camila Potosí
/Foto: /redes sociales/ composición creada con IA (imagen de casa de referencia)

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La investigación también sostiene que esto habría sido ejecutado a cambio de cuatro millones de pesos y que los presuntos responsables pertenecerían a la estructura delincuencial 'Los Santa', señalada de operar en la comuna 18 de Cali y de estar vinculada con actividades de microtráfico y sicariato.

Durante las audiencias, la Fiscalía detalló el presunto rol de cada uno de los implicados:

  • Alias Nitson: habría sido el encargado de reducir físicamente a la víctima.
  • Alias Edwin: presuntamente vigiló el perímetro para alertar sobre la presencia de las autoridades.
  • Alias Kevin: habría coordinado la logística y distribuido las funciones.
  • Yulieth Cecilia Angulo Escobar: señalada de engañar a María Camila y facilitar el inmueble donde ocurrió el crimen.

Según el ente acusador, después de lo ocurrido, los implicados realizaron una limpieza de la escena para eliminar rastros de sangre y ADN. Posteriormente, utilizaron un vehículo Suzuki Alto y una motocicleta para trasladar el cuerpo de la joven hasta el río Meléndez, donde fue abandonado.

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Medicina Legal hizo una dura confirmación sobre el bebé de María Camila Potosí

El cuerpo de María Camila Potosí fue encontrado cuatro días después de su desaparición. Más tarde, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en una zona cercana correspondían a su hija.

Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada el 1 de agosto de 2026, los cinco capturados no aceptaron los delitos imputados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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En esa diligencia, el fiscal del caso sostuvo que los procesados actuaron con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y presentó los elementos de prueba que sustentan la investigación.

Mira también: Se conoce el oscuro pasado de los cinco capturados en caso María Camila Potosí y su bebé

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