Los objetos hallados en la captura de las cinco personas por muerte de Camila Potosí

En el marco de las investigaciones por la muerte de Camila Potosí, las autoridades reportaron importantes avances materiales y judiciales. Durante diligencias de allanamiento y registro, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación incautaron varios teléfonos celulares y dos motocicletas.

Uno de los vehículos fue identificado como la motocicleta que aparece en los registros de las cámaras de seguridad el día en que la joven desapareció. Tanto los celulares como las motocicletas fueron incorporados a la cadena de custodia y hacen parte del material probatorio que analiza la SIJIN dentro del proceso investigativo.

Los operativos, realizados de manera simultánea en Cali y Tuluá, permitieron la captura de cinco personas presuntamente vinculadas con la desaparición y la posterior muerte de la joven de 21 años. Entre los detenidos figura la mujer que, al parecer, transportó a Camila Potosí el pasado 16 de julio, así como otros cuatro hombres.

De acuerdo con las autoridades, los cinco capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Las autoridades siguen dos pistas clave que podrían dar con el paradero del bebé de Camila Potosí. Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué se sabe del caso de Camila Potosí?

Camila Potosí, quien tenía ocho meses de embarazo, fue vista por última vez el 16 de julio de 2026. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una motocicleta, presuntamente tras recibir la promesa de que le entregarían regalos para su bebé.

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Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, en la zona rural de Cali.

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La necropsia practicada por Medicina Legal confirmó que a la víctima le extrajeron a su bebé antes de asesinarla. Desde entonces, se desconoce el paradero de la recién nacida, identificada por su familia como Alahia.

Las autoridades mantienen vigente una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita ubicar a la menor y esclarecer por completo este crimen.

El general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó en Noticias Caracol que actualmente se manejan dos hipótesis sobre el paradero de la bebé.

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La primera se basa en llamadas recibidas por las autoridades que indican que la menor podría no haber sobrevivido. La segunda sostiene que la recién nacida podría estar con vida, razón por la que un equipo especializado del Gaula y de inteligencia mantiene activas las labores de búsqueda, ya que no existe una confirmación oficial sobre su estado.

Las operaciones de rastreo continúan en sectores como Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y la cuenca del río Meléndez.

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