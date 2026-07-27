Papá de Camila Potosí da nuevos detalles sobre el macabro plan: "La sacó"

Las autoridades en Cali mantienen activa la investigación por el caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba su octavo mes de embarazo cuando desapareció.

Alexander Potosí, padre de la víctima, entregó nuevas declaraciones en las que aseguró que el crimen no fue un hecho fortuito, sino que habría sido planeado con el propósito de arrebatarle a la bebé que esperaba su hija.

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La joven fue vista por última vez el jueves 16 de julio, cuando abordó una motocicleta en Cali. Según relataron sus familiares, se dirigía presuntamente a confirmar una cita médica. La preocupación de su entorno aumentó de inmediato, pues, de acuerdo con su padre, ella "nunca se perdía" y siempre informaba dónde estaba y con quién se encontraba.



Cuatro días después, el lunes 20 de julio, las autoridades localizaron su cuerpo en el corregimiento de La Buitrera. De acuerdo con el reporte oficial, el cadáver presentaba signos de tortura y se encontraba atado de manos y pies.

Uno de los aspectos más impactantes del hallazgo fue que la bebé, a quien la familia planeaba llamar Alahia, no se encontraba en el vientre de la joven. Al recibir la noticia de la entrega del cuerpo, Alexander Potosí recordó el momento: "Me quedé atónito, sin palabras; en ese momento me quebré emocionalmente. Que me dijeran que mi nieta no estaba en el vientre de Camila fue un golpe devastador".

Detalles e indicios identificados en las grabaciones permitieron a las autoridades avanzar en el rastreo de las personas que acompañaron a Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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¿Qué dijo el papá de Camila Potosí sobre el presunto plan contra su hija?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Alexander Potosí a La FM, la principal sospechosa del crimen es una mujer a la que su hija conoció aproximadamente dos meses antes en un programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Según las versiones conocidas del caso, esta persona habría asistido al programa simulando un embarazo con el fin de establecer vínculos con otras mujeres gestantes.

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El padre de la víctima sostiene que la mujer alejó deliberadamente a Camila de su entorno habitual. "Esa mujer la sacó de su entorno y luego de su casa; hasta ese momento supimos de mi hija", afirmó. Asimismo, señaló que la familia no tenía conocimiento previo de la identidad de la sospechosa.

Además, aseguró que existen inconsistencias en las primeras versiones entregadas por la mujer a las autoridades. "Esa mujer dio versiones contradictorias sobre dónde la había dejado, versiones que no coinciden con las cámaras de seguridad", manifestó.

La Fiscalía General de la Nación mantiene el proceso bajo reserva, mientras que la Policía y la Alcaldía de Cali concentran sus esfuerzos en la identificación y captura de cuatro personas presuntamente vinculadas al caso.

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Sospechosa del caso de María Camila Potosí habría fingido embarazo /Foto:IA/ redes sociales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la recompensa para quien suministre información que permita ubicar y capturar a los responsables fue aumentada a 250 millones de pesos.

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Finalmente, Alexander Potosí reiteró que la familia espera avances concretos en la investigación e insistió en que "todo esto parece haber sido planeado". Mientras tanto, el paradero de la bebé continúa siendo una de las principales prioridades para las autoridades y los familiares.

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