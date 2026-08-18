VIDEO | El nombre de un detenido que desató risas incontrolables en pleno noticiero

¿Alguna vez te ha pasado que intentas mantener la compostura en un momento serio y algo totalmente inesperado te hace estallar de risa? Pues eso fue exactamente lo que experimentaron los periodistas Monserrat Álvarez y Andrés Vial durante la emisión del noticiero chileno 24 Horas Al Día, de la cadena TVN.

Lo que debía ser un reporte policial de rutina sobre la captura de un delincuente de alta peligrosidad, se convirtió en un episodio de humor popular que ya le está dando la vuelta al mundo digital.

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¿Quién es Rosamel Fierro Huenuman y por qué fue detenido?

Para entender el contexto, primero debes saber que la noticia en sí era de carácter serio y judicial. El protagonista de la información era Rosamel Fierro Huenuman, un hombre que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2021.

Su captura no fue un hecho menor, ya que fue interceptado por las autoridades en la localidad de Carahue, dentro de la región de La Araucanía.

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Según los datos presentados en el noticiero, Fierro Huenuman tenía cuentas pendientes muy graves con la ley. Estaba siendo buscado por delitos de amenazas y robo con intimidación contra trabajadores del sector forestal.

Estas causas están vinculadas directamente a hechos de violencia rural e intimidación en la zona, lo que había motivado su búsqueda intensiva durante años hasta que finalmente se logró su detención y posterior orden de prisión preventiva.

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¿Por qué los conductores de TVN sufrieron un ataque de risa en vivo?

Aquí es donde la seriedad de los tribunales chocó de frente con la picardía del lenguaje. Mientras Monserrat Álvarez y Andrés Vial intentaban dar lectura a los detalles del operativo y los cargos que enfrenta el imputado, el nombre Rosamel Fierro generó un efecto inmediato en el estudio.

El motivo detrás de este blooper televisivo radica en el doble sentido fonético del nombre del detenido.

Al pronunciarlo de manera continua, se genera un equívoco asociado al humor popular que resultó imposible de ignorar para los conductores.

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Aunque ambos son profesionales con amplia trayectoria, el momento los tomó por sorpresa y las risas no tardaron en aparecer, dificultando que pudieran seguir leyendo los datos legales del caso.

A pesar de que intentaron recuperar la compostura para informar sobre la situación judicial de Fierro Huenuman, las carcajadas terminaron por interrumpir el despacho en vivo.

Fue tal la magnitud del ataque de risa que un reportero que se encontraba en terreno tuvo que intervenir de manera urgente para rescatar la transmisión y continuar con la cobertura de la noticia desde el lugar de los hechos.

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Este episodio ha generado una gran interacción en redes sociales, donde el nombre de Rosamel Fierro se ha convertido en una etiqueta viral, mezclando la importancia de la noticia policial con lo insólito de la reacción de los comunicadores frente a las cámaras.