Pasabordo recordó sus grandes momentos y homenajeó a Juanes y Yeison Jiménez

Pasabordo escogió Medellín como el escenario para comenzar “Mi Generación Tour”, una propuesta con la que Jhonatan y Gabo regresan a canciones, recuerdos y momentos que han marcado diferentes etapas de su carrera.

El Teatro Universidad de Medellín recibió al dúo en una noche en la que la música también sirvió para recordar algunas de las composiciones que han acompañado su camino.

Desde los primeros minutos del espectáculo, Pasabordo llevó a sus seguidores por distintos momentos de su trayectoria. El repertorio incluyó canciones como “El Calendario” y “El Besito”, temas que fueron importantes para darse a conocer, realizar sus primeras presentaciones y comenzar a construir la conexión con sus primeros “Pasabordistas”.

La propuesta de “Mi Generación Tour” no se limitó a interpretar canciones. Jhonatan y Gabo también compartieron con los asistentes algunas de las historias relacionadas con sus temas y composiciones que han realizado junto a otros artistas, mostrando diferentes capítulos de su recorrido musical.

Publicidad

Pasabordo recordó el origen de su historia con Juanes

Uno de los segmentos destacados de la noche estuvo relacionado con Juanes. Pasabordo interpretó “Nada Valgo Sin Tu Amor”, una canción que tiene un significado especial para Jhonatan y Gabo, pues fue el tema con el que participaron en un concurso de talentos de su universidad.

Publicidad

Aquel momento se convirtió posteriormente en uno de los puntos de partida para la creación de Pasabordo. Por eso, incluir esta canción dentro del repertorio permitió conectar una composición reconocida con los primeros pasos de la agrupación.

El espectáculo también tuvo espacio para recordar a Yeison Jiménez, con quien Jhonatan y Gabo compartieron una cercana amistad y una historia musical. Durante la presentación sonaron “MLP” y “Destino Final”, canciones que hicieron parte del homenaje preparado para el artista y que fueron recibidas por el público como un momento especial de la noche.

De esta manera, Pasabordo construyó un recorrido en el que sus propias canciones se mezclaron con aquellas composiciones y artistas que han tenido un lugar importante en su historia.

Pasabordo convirtió “Quisiera” en la banda sonora de una pedida de mano

Uno de los momentos más inesperados del concierto ocurrió durante el segmento acústico. Jhonatan y Gabo hicieron una pausa en su repertorio y fueron testigos, junto al público, de una pedida de mano que tuvo lugar frente al escenario.

Publicidad

Después de este momento, Pasabordo interpretó “Quisiera” en formato acústico. La canción acompañó así una escena que convirtió el concierto en el escenario de una historia personal que comenzó a escribirse esa misma noche.

El público también tuvo un papel importante durante toda la presentación. El Teatro Universidad de Medellín acompañó las canciones con coros y aplausos, manteniendo la energía del encuentro mientras el dúo avanzaba por diferentes etapas de su carrera.

Publicidad

“Mi Generación Tour” continúa su recorrido

Con Medellín como punto de partida, “Mi Generación Tour” continuará llevando a Pasabordo a nuevos escenarios. La propuesta busca reunir las canciones que han acompañado su trayectoria y compartir con sus seguidores las historias que existen detrás de algunos de sus temas.

El inicio de la gira permitió que Jhonatan y Gabo reunieran en una misma noche canciones de sus primeros años, homenajes a artistas que han hecho parte de su historia y momentos espontáneos junto al público.

Así, Pasabordo comenzó en Medellín un nuevo recorrido musical marcado por la memoria de sus canciones y por la conexión con los “Pasabordistas” que han acompañado su trayectoria.

Mira también: El éxito que escribió Pasabordo y terminó en la voz de Blessd… ¿les robaron el tema?