Lista de nominados a los Latin Grammys 2026: Karol G y Beéle, entre ellos

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer oficialmente las nominaciones para la 27ª entrega anual de los Latin Grammys 2026.

La fiesta más importante de la música en español y portugués celebrará su gala principal el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La ceremonia se transmitirá en vivo a través de las plataformas de TelevisaUnivision.

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El anuncio formal fue realizado por figuras de la industria como Liniker, Paloma Morphy, Jorge Drexler y Eduardo Cabra. Para esta edición, el periodo de elegibilidad abarcó todas las grabaciones lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.



Las candidaturas y los eventuales ganadores son elegidos por la membresía votante de la Academia (integrada por artistas, compositores, productores e ingenieros), en un proceso auditado por la firma Deloitte.



¿Quiénes son los artistas más nominados a los Latin Grammys 2026?

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera vuelve a hacer historia al encabezar la lista con 10 nominaciones.

Entre sus menciones destacan las categorías generales de Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, logradas en su mayoría por sus trabajos junto a Karol G y Carín León.

Con estas nuevas candidaturas, Barrera alcanza un acumulado de 82 nominaciones a lo largo de su carrera, de las cuales ha ganado 29.

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Detrás del productor mexicano, un nutrido grupo de estrellas se posiciona con 7 nominaciones cada uno:

CA7RIEL & Paco Amoroso (Argentina)

Jorge Drexler (Uruguay)

Karol G (Colombia)

Rosalía (España)

Asimismo, la cantautora mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte alcanzaron 6 nominaciones cada una.

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Por su parte, el cantante y rapero argentino Milo J, con tan solo 19 años, logró 5 nominaciones, destacándose tanto en las tres categorías principales como en el apartado de música folclórica con su disco La Vida Era Más Corta.

Una de las grandes sorpresas y momentos emotivos de la lista es la nominación de la legendaria cantante cubana Omara Portuondo, quien a sus 95 años compite en Mejor Álbum Tropical Tradicional por Eternamente Omara.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, destacó la flexibilidad y movilidad de los artistas actuales, subrayando además la gran diversidad geográfica en categorías clave como Álbum del Año, donde conviven proyectos de siete países: México, Argentina, España, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay.

¿Cuál es la lista completa de nominados en las categorías principales de los Latin Grammys 2026?

A continuación, te presentamos la nómina oficial en los apartados más codiciados del certamen:

Álbum del Año

Anitta – EQUILIBRIVM

CA7RIEL & Paco Amoroso – FREE SPIRITS

Jorge Drexler – Taracá

Silvana Estrada – Vendrán Suaves Lluvias

Karol G – Tropicoqueta

Mon Laferte – FEMME FATALE

Carín León – MUDA

Milo J – La Vida Era Más Corta

Rawayana – ¿Dónde Es El After?

Rosalía – LUX (Complete Works)

Grabación del Año

CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”

Jorge Drexler – “¿Cómo Se Ama?”

Silvana Estrada – “Dime”

Loulu Gilberto – “O Amor Nos Encontrou”

Karol G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas”

Mon Laferte – “Femme Fatale”

Carín León – “Desde Que Te Tengo”

Milo J – “Niño”

Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla”

Elena Rose – “Alma”

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Canción del Año

Karol G & Marco Antonio Solís – “Coleccionando Heridas” (Compositores: Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño & Karol G)

Jorge Drexler – “¿Cómo Se Ama?” (Compositores: Jorge Drexler & Mauro)

Silvana Estrada – “Dime” (Compositora: Silvana Estrada)

Mon Laferte – “Femme Fatale” (Compositora: Mon Laferte)

CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” (Compositores: Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver)

Juanes & Vivir Quintana – “Humano” (Compositores: Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana)

Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia – “La Perla” (Compositores: Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins)

Santana ft. Becky G – “Mi Gran Amor” (Compositores: Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana)

Zanna – “Nilo” (Compositores: Massimo Giovanardi & Zanna)

Milo J – “Solifican12” (Compositores: Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz)

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

¿Qué artistas argentinos destacan entre las candidaturas de los Latin Grammys 2026?

La música argentina pisará fuerte en Las Vegas con una presencia protagónica en géneros que van desde el urbano y el alternativo hasta el rock, el tango y el folclore:

