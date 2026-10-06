El reconocido creador de contenido manizaleño Camilo Cifuentes, famoso por sus videos de ayuda social bajo el lema "Yo afán no tengo", se encuentra en el ojo del huracán. Las redes sociales estallaron luego de que salieran a la luz graves acusaciones de una presunta infidelidad hacia su expareja embarazada, involucrando a otra conocida figura de las plataformas digitales.

La polémica resulta especialmente impactante para sus seguidores debido al contexto familiar del creador de contenido. Apenas en julio de 2026, Camilo Cifuentes conmovió a su audiencia al anunciar con gran ilusión que se convertiría en papá de un niño. Sin embargo, lo que parecía ser una etapa de felicidad absoluta dio un giro radical en cuestión de semanas, transformándose en un drama viral.

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Los rumores cobraron fuerza cuando se supo que la relación entre el influencer y María Camila Sepúlveda, la madre de su futuro hijo, había terminado de forma abrupta. De inmediato, las especulaciones apuntaron a que una "tercera en discordia" había provocado la ruptura, señalando directamente a la también creadora de contenido conocida como 'La Mijita' como la nueva pareja de Cifuentes.



Camilo Cifuentes en el ojo del huracán: las capturas de chats y la "tercera en discordia" que exponen su presunta infidelidad.

Las contundentes capturas de chats filtrados

El escándalo escaló a un nivel irreversible cuando la propia exnovia de Camilo decidió romper el silencio y mostrar su versión de los hechos. A través de sus historias de Instagram, la mujer publicó una serie de capturas de chats comprometedores que dejaron en evidencia al creador de contenido.

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En las conversaciones filtradas se puede observar cómo, supuestamente, el influencer seguía prometiéndole construir un hogar y una familia unida, mientras en paralelo ya se le vinculaba sentimentalmente con otra persona. "Mientras yo recibía estas señales y estaba dando un nuevo paso a abrir mi corazón a estas ilusiones, la realidad estaba tomando otro rumbo", declaró su expareja, desatando una ola de indignación entre los internautas.

La Mijita habla de infidelidad de Camilo Cifuentes Instagram: La Mijita

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¿Quién es la "tercera en discordia"?

Ante la gravedad de los señalamientos, 'La Mijita' se vio obligada a pronunciarse públicamente para frenar las críticas. La influencer negó rotundamente ser la causante de la ruptura o haberse entrometido en una relación ajena, exigiendo respeto hacia su privacidad.

Por su parte, Camilo Cifuentes rompió el silencio mediante un video. Aunque confirmó el fin de su relación sentimental, ofreció una cronología distinta de los hechos para defenderse de las acusaciones de traición.

A pesar de sus explicaciones, el debate sigue encendido en redes sociales, donde miles de usuarios analizan cada detalle de las capturas de pantalla buscando la verdad detrás del chisme que sacude a Colombia.

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