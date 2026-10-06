En los últimos meses de su vida, el célebre físico teórico Stephen Hawking no solo miraba hacia las estrellas y los agujeros negros; también observaba con profunda preocupación el avance de la tecnología en la Tierra.

Antes de fallecer en 2018, el científico dejó una advertencia que hoy, con el auge de herramientas masivas y modelos de lenguaje avanzados, resuena con una fuerza casi profética: la inteligencia artificial podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de sus temores?

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El origen de la advertencia de Hawking

Hawking, quien irónicamente dependía de una forma básica de IA para comunicarse mediante su sintetizador de voz, comprendía el potencial de esta herramienta. Sabía que podía ayudarnos a erradicar enfermedades o revertir el cambio climático. Sin embargo, su alarma principal se activaba al pensar a largo plazo.



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Para el físico, el verdadero peligro de la inteligencia artificial no radicaba en una rebelión robótica maliciosa de película de ciencia ficción. El riesgo real se encuentra en la competencia de objetivos.

Si una máquina superinteligente se vuelve extremadamente eficiente y sus metas no están perfectamente alineadas con las de los seres humanos, la humanidad podría quedar desplazada. Hawking comparaba nuestra situación con la de un hormiguero: si decides construir una presa hidroeléctrica, inundas el hormiguero no por odio a las hormigas, sino porque tu proyecto es la prioridad.

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¿Ya está sucediendo lo que el genio predijo?

La velocidad a la que se desarrolla la tecnología en la actualidad nos obliga a preguntarnos si ya cruzamos la línea de advertencia. Hoy en día, la IA generativa no solo redacta textos o crea imágenes; está automatizando millones de puestos de trabajo a nivel global, transformando la economía y planteando un dilema ético sin precedentes sobre la propiedad intelectual y la verdad de la información.

Además, el desarrollo de armas autónomas y algoritmos militares —uno de los mayores miedos explícitos de Hawking— ya forma parte de las agendas de defensa de las grandes potencias mundiales.

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El colapso del mercado laboral y la propagación de desinformación masiva mediante deepfakes demuestran que los riesgos que el físico catalogó como "lo peor" están empezando a manifestarse en nuestra vida cotidiana.

La frase más contundente de Hawking apuntaba a la evolución: los humanos estamos limitados por una lenta evolución biológica de millones de años, mientras que las máquinas pueden rediseñarse a sí mismas en milisegundos. Cuando la IA alcance la capacidad de mejorarse sin intervención humana, la brecha será insalvable.

El debate actual entre reguladores y creadores de tecnología demuestra que la profecía de Stephen Hawking no era alarmismo vacío, sino una hoja de ruta de lo que debíamos evitar. El futuro de la IA sigue en juego y la ventana para alinear sus objetivos con nuestra supervivencia se está cerrando rápidamente.