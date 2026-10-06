Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIOS ICETEX
¿EXISTE LA REENCARNACIÓN?
CASO YENIFER GARCÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Stephen Hawking lo dijo antes de morir: su predicción sobre la IA que ya está sucediendo

Stephen Hawking lo dijo antes de morir: su predicción sobre la IA que ya está sucediendo

Antes de morir, Stephen Hawking lanzó una dura advertencia sobre la inteligencia artificial. Analizamos si su peor predicción ya es una realidad actual.

La profecía de Stephen Hawking sobre la IA: ¿Se está cumpliendo?
Stephen Hawking advirtió antes de morir que el avance descontrolado de la inteligencia artificial podría superar la evolución humana.
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

En los últimos meses de su vida, el célebre físico teórico Stephen Hawking no solo miraba hacia las estrellas y los agujeros negros; también observaba con profunda preocupación el avance de la tecnología en la Tierra.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Antes de fallecer en 2018, el científico dejó una advertencia que hoy, con el auge de herramientas masivas y modelos de lenguaje avanzados, resuena con una fuerza casi profética: la inteligencia artificial podría ser lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de sus temores?

Publicidad

Últimas noticias

voz-podría-decir-que-tanto-envejeces.jpg
Tecnología

Tu voz podría revelar qué tan rápido estás envejeciendo, según un nuevo estudio

Persona insertando una tarjeta en la ranura de un cajero automático para realizar una transacción de dinero de forma segura.
Tecnología

¿Sacaste dinero del cajero? Revisa este detalle para evitar ser víctima de una estafa

El origen de la advertencia de Hawking

Hawking, quien irónicamente dependía de una forma básica de IA para comunicarse mediante su sintetizador de voz, comprendía el potencial de esta herramienta. Sabía que podía ayudarnos a erradicar enfermedades o revertir el cambio climático. Sin embargo, su alarma principal se activaba al pensar a largo plazo.

Puedes leer: Ni la IA los puede tocar: Bill Gates revela cuáles son los tres empleos con futuro fijo

Para el físico, el verdadero peligro de la inteligencia artificial no radicaba en una rebelión robótica maliciosa de película de ciencia ficción. El riesgo real se encuentra en la competencia de objetivos.

Si una máquina superinteligente se vuelve extremadamente eficiente y sus metas no están perfectamente alineadas con las de los seres humanos, la humanidad podría quedar desplazada. Hawking comparaba nuestra situación con la de un hormiguero: si decides construir una presa hidroeléctrica, inundas el hormiguero no por odio a las hormigas, sino porque tu proyecto es la prioridad.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

mujer baja de peso con ayuda de ia
Virales

Mujer asegura que la inteligencia artificial la ayudó a bajar de peso con estos pasos

Revelan las 10 profesiones que podrían desaparecer
Sociedad

Revelan las 10 profesiones que podrían desaparecer por la inteligencia artificial

Publicidad

¿Ya está sucediendo lo que el genio predijo?

La velocidad a la que se desarrolla la tecnología en la actualidad nos obliga a preguntarnos si ya cruzamos la línea de advertencia. Hoy en día, la IA generativa no solo redacta textos o crea imágenes; está automatizando millones de puestos de trabajo a nivel global, transformando la economía y planteando un dilema ético sin precedentes sobre la propiedad intelectual y la verdad de la información.

Además, el desarrollo de armas autónomas y algoritmos militares —uno de los mayores miedos explícitos de Hawking— ya forma parte de las agendas de defensa de las grandes potencias mundiales.

Publicidad

Puedes leer: Ingeniero renuncia a Anthropic y OpenAI haciendo cruda advertencia sobre la IA: "Matarnos"

El colapso del mercado laboral y la propagación de desinformación masiva mediante deepfakes demuestran que los riesgos que el físico catalogó como "lo peor" están empezando a manifestarse en nuestra vida cotidiana.

La frase más contundente de Hawking apuntaba a la evolución: los humanos estamos limitados por una lenta evolución biológica de millones de años, mientras que las máquinas pueden rediseñarse a sí mismas en milisegundos. Cuando la IA alcance la capacidad de mejorarse sin intervención humana, la brecha será insalvable.

El debate actual entre reguladores y creadores de tecnología demuestra que la profecía de Stephen Hawking no era alarmismo vacío, sino una hoja de ruta de lo que debíamos evitar. El futuro de la IA sigue en juego y la ventana para alinear sus objetivos con nuestra supervivencia se está cerrando rápidamente.

Relacionados

Inteligencia artificial

Stephen Hawking

Predicciones