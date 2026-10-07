Jorge Velosa cumplió 77 años: así fue como transformó la música rural colombiana

Jorge Velosa nació el 6 de octubre de 1949 en el municipio de Ráquira, ubicado en el departamento de Boyacá. Durante su infancia, creció en un ambiente familiar profundamente conectado con las costumbres y las tradiciones regionales, elementos que con el tiempo se convirtieron en la base fundamental de toda su obra artística.

Su inclinación hacia los sonidos musicales comenzó a manifestarse desde muy temprano. Según relató su madre en una entrevista concedida en 1996 a Consuelo Cepeda, Jorge se inventaba sus propios instrumentos musicales desde que tenía apenas cinco años.

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Para ello utilizaba cualquier objeto cotidiano que encontraba a su alcance, fabricando capadores, maracas y flautas con los que transformaba sus juegos infantiles en pequeñas agrupaciones musicales junto a sus amigos.



Al celebrar 77 años el 6 de octubre, el cantautor boyacense acumula más de cuatro décadas de trayectoria profesional dedicadas a difundir la carranga.



Con el paso del tiempo, su voz y su propuesta lírica han mantenido viva la representación del mundo rural en la cultura popular colombiana.

¿Qué estudió Jorge Velosa y cómo nació Los Carrangueros de Ráquira?

Aunque el nombre de Jorge Velosa está indisolublemente asociado a la música popular, su camino profesional comenzó en las aulas universitarias.

El joven boyacense se trasladó a Bogotá para adelantar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, institución de la cual se graduó con el título de médico veterinario.

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Fue precisamente mientras ejercía la profesión veterinaria cuando comenzó a acercarse con mayor intensidad a la música del campo.

En ese proceso, descubrió que las composiciones campesinas le permitían relatar vivencias, narrar costumbres y plasmar historias cotidianas con un sello propio.

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Hacia la década de 1970, Velosa decidió profundizar en los ritmos tradicionales de los Andes colombianos y comenzó a experimentar con diversas formas de composición.

De ese esfuerzo creativo nació un estilo innovador que combinaba las estructuras musicales rurales con letras llenas de humor, historias del día a día y continuas referencias a la vida del campesino.

En 1977, este proceso derivó en la fundación de la célebre agrupación Los Carrangueros de Ráquira, conformada por Jorge Velosa junto a José Luis “El Chato” Lagos, Jorge González y Ramiro Zambrano.

La creación de este grupo fue crucial para difundir el género carranguero en múltiples regiones del país y posicionarlo como una expresión fundamental del folclor nacional.

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¿Cuáles son las canciones, producciones y libros más destacados de Jorge Velosa?

La producción musical de Jorge Velosa incluye algunas de las piezas más célebres de la música colombiana, tales como “La cucharita”, “Julia, Julia, Julia” y “La china que yo tenía”, canciones que permitieron acercar las tradiciones rurales a públicos de diversos sectores.

Su catálogo de composiciones populares también abarca temas reconocidos como “La gallina mellicera”, “Las diabluras” y “El rey pobre”.

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A lo largo de su carrera discográfica ha dejado huella en producciones emblemáticas como el álbum Pa' los pies y el corazón, lanzado en 1984. Años más tarde, en 2011, exploró nuevos horizontes sonoros con Carranga Sinfónica, una propuesta en la que adaptó sus temas más conocidos al formato de orquesta sinfónica.

Su trabajo musical ha permanecido vigente con proyectos recientes como el álbum El carrango y la carranga, grabado junto a Los Carrangueros del 25 en 2024, además del lanzamiento del tema El velorio del compadre.

Por otro lado, la versatilidad de Velosa lo llevó a incursionar con éxito en los medios audiovisuales y en las letras.

En la televisión colombiana formó parte del elenco de series populares como Don Chinche y Romeo y Buseta, al tiempo que en la radio se desempeñó como locutor y guionista.

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Asimismo, en su faceta literaria ha publicado libros centrados en sus vivencias, la tradición oral y la memoria del movimiento carranguero, entre los que figuran las obras 'La cucharita y no sé qué más', 'El convite de los animales' e 'Historiando mi cantar'.