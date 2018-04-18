En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERE PIERO
ARRIENDOS DESDE $360 MIL
POLÉMICA CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Jorge Velosa

Jorge Velosa

Jorge Velosa: biografía, edad y mejores canciones del creador de la carranga
Música

Jorge Velosa cumplió 77 años: así fue como transformó la música rural colombiana

Jorge Velosa, cantante y compositor de carranga
Música

Jorge Velosa recibe nuevo título honorable a sus 73 años por su gran trayectoria

8795_La Kalle - La carranguerita con Jorge Velosa - Foto Caracol tv
Música

Video: El EMOTIVO encuentro de 'La carranguerita' con Jorge Velosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad