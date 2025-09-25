Don Omar sorprende con drástica decisión sobre su futuro: "Una nueva vida"

William Omar Ladrón conocido como Don Omar, de 47 años, anunció a todos sus seguidores que se retira de los escenarios tras 25 años de trayectoria artística. Dicha decisión la tomará en este año 2026, así lo mencionó en una entrevista con el medio de comunicación Telemundo.

A lo largo de la entrevista con este medio de comunicación, Don Omar explicó que tomó esta decisión debido a que se encuentra en una etapa más madura de su vida. Recordemos que el artista compartió en 2024 unas fotos de unos tratamientos de Cáncer que tuvo y logró superar exitosamente.

En una entrevista con Telemundo, el artista dijo que el 2026 era su año de retirarse. “Daddy Yankee se retiró, Héctor ‘El Father’ hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”.

Por lo cual, agregó que no dejará a sus fans con las manos vacías. “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026”, explicó Don Omar, quien afirmó que desea hacer una última gran gira en Estados Unidos y si es posible a nivel mundial.

¿Quién es Don Omar?

Don Omar O William Omar Ladrón, es un cantante de reggaetón, nacido en Puerto Rico en 1978. Tomó la decisión de convertirse en artista a principios de los 90s. Sus inicios estuvieron marcados por su religión, después en 2002 su carrera dio un giro cuando perteneció al dúo Héctor y Tito.

En el 23 de marzo de 2015 sale el tema "Perdido En Tus Ojos", otra de las canciones de un nuevo álbum, después en el 2019 junto a Farruko lanza "Ramayama", entre otros éxitos. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023 lanzan el single "Sandunga" con la colaboración de Wisin y Yandel.

Cabe destacar que en el año 2017, Don Omar anunció un retiro temporal debido a los conflictos con su discográfica y realizó una gira de despedida, la cual inició en Puerto Rico y la llamó: “Forever King… The Last Tour”. Sin embargo, tiempo después, regresó con colaboraciones como la hecha con Residente, entre otros.

