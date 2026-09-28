Francy opina sobre la nueva voz de la banda de Yeison: “Qué lindo que siga su legado”

El pasado 10 de septiembre se conoció la nueva voz que integrará la Banda del Aventurero, luego de un reality realizado por el círculo cercano de Yeison Jiménez para encontrar al artista que asumiría este importante reto.

La elección se produjo meses después de la muerte del cantante en un accidente aéreo ocurrido en enero de 2026.

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Ante esta decisión, una de las amigas cercanas de Yeison, la cantante Francy, compartió su opinión durante su visita a El Klub de La Kalle, donde también habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y de su trayectoria artística.



¿Qué dijo Francy sobre Cristian Vélez?

Durante su paso por El Klub de La Kalle, la cantante fue consultada por el equipo periodístico sobre la elección de Cristian Vélez como nueva voz de la Banda del Aventurero y sobre la continuidad del proyecto musical.

Frente a la pregunta, la artísta valoró positivamente la decisión de mantener activa la agrupación y continuar con el legado musical que dejó Yeison Jiménez. “Me parece lindo que no dejen morir el legado. O sea, es un legado que nunca va a morir”, afirmó Francy.

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Sin embargo, hizo énfasis en que Yeison dejó una identidad propia dentro de la música popular y que su lugar no puede ser ocupado por otra persona. “No podemos reemplazar al irremplazable porque Yeison es un artista que dejó una marca increíble”, señaló.

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Asimismo, respaldó la decisión de continuar llevando las canciones de Yeison a diferentes escenarios y permitir que sus seguidores mantengan vivo su repertorio. “Qué lindo que siga su legado, que viva su música en todas las tarimas. Súper bien”, agregó la cantante.

Cristian Vélez y el proceso de selección de la Banda del Aventurero

Las declaraciones de Francy se conocen luego de la culminación del reality de competencia organizado para seleccionar la nueva voz principal de la Banda del Aventurero, tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en enero de 2026.

Después de varias semanas de evaluación, en las que participaron decenas de aspirantes a través de una convocatoria nacional y diferentes plataformas digitales, el cantante antioqueño Cristian Vélez fue anunciado oficialmente como el ganador el 10 de septiembre de 2026.

Él es el nuevo cantante de La Banda del Aventurero de Yeison Jiménez /Foto: Noticias Cauca

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La decisión final estuvo a cargo de un panel evaluador integrado por personas cercanas a Yeison Jiménez y miembros de su equipo de trabajo, entre ellos su viuda, Sonia Restrepo.

Cristian Vélez, quien cuenta con trayectoria en géneros como la música popular, la ranchera y el vallenato, asumió el reto de convertirse en la voz principal de la agrupación y continuar interpretando el repertorio que dejó El Aventurero.

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¿Cómo fue la amistad entre Francy y Yeison Jiménez?

La relación entre Francy y Yeison Jiménez estuvo marcada por una estrecha amistad y admiración mutua dentro de la música popular colombiana. Los dos artistas compartieron escenarios en diferentes oportunidades y llegaron a presentarse en importantes escenarios, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá.

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Más allá de la música, ambos construyeron una relación cercana que trascendió las tarimas. Incluso, habían hablado de convertirse en compadres y tenían proyectada una colaboración musical para 2026, un proyecto que finalmente no pudo concretarse tras el fallecimiento del cantante.

Aunque nunca llegaron a grabar una canción oficial juntos, la artista recordó en otra ocasión en el Klub de La Kalle el vínculo que mantuvo con Yeison y el legado que dejó en la música popular colombiana.

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