Francy lamenta la promesa que no pudo cumplir con Yeison Jiménez: “No se dará”

Siguen apareciendo reacciones tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, tanto es así que aún mes del accidente del cantante Francy, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, en donde reveló con tristeza una promesa que quedó en el aire tras la trágica partida del autor del ‘El Aventurero’.

Francy confesó que tenía planes para unir sus voces con Yeison, al punto que era una promesa inminente para este 2026. "Este año íbamos a grabar, teníamos ya la canción lista para grabar y lastimosamente no se pudo", reveló la artista con nostalgia. Esta noticia generó muchas reacciones en los seguidores del cantante.

De igual forma, entregó detalles de su relación, en donde afirmó que entre ambos iba mucho más allá de lo profesional. Al punto que siempre la tuvo en un pedestal, considerándola "la voz más linda que tiene nuestra música popular colombiana", y afirmó que este siempre la buscaba como una manera de apoyó en diferentes presentaciones.



¿Qué más reveló Francy sobre su relación con Yeison Jiménez?

La artista comentó que su amistad era tan sólida que él no dudaba en mover cielo y tierra por ella. "El día que él cantó en el Movistar Arena... me trajo desde Estados Unidos... me pagó los tiquetes todos... me dijo 'es que tú no me puedes faltar mi amor'", relató Francy sobre la generosidad de su colega.

Asimismo, explicó que la partida de Jiménez no solo dejó un vacío en los escenarios, sino también un proyecto truncado que Francy atesora con dolor. Al punto que mencionó que el cantante de Manzanares era una máquina. Al punto que un integrante de la mesa recordó que el artista logró composición que dejó cerca de 50 canciones inéditas.

"Es un mes tan doloroso... ver seis ataúdes ahí... fue algo increíble", recordó sobre el sepelio en el Movistar Arena. Para Francy, Yeison no era un colega más, sino un hombre que "no fue egoísta" y que siempre le decía que esperaba que está la apoyará en todo momento.

"Mona, es que yo quiero que tú estés siempre ahí apoyándome", mencionó la cantante, así mismo, explicó que esa promesa de apoyo mutuo en el estudio de grabación, terminó conmoviendo al cantante, quien afirmó que desde el primer momento que supo de la noticia se sintió dolida por lo ocurrido el pasado 10 de enero en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

