La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aparece video inédito de Yeison Jiménez; canta a todo pulmón canción que grabó con Maluma

Aparece video inédito de Yeison Jiménez; canta a todo pulmón canción que grabó con Maluma

Un video grabado por Yeison Jiménez mientras manejaba muestra cómo cantaba su canción con Maluma sin imaginar que sería uno de los últimos registros de su voz.

Yeison Jiménez cantando su canción con Maluma
Yeison Jiménez cantando su canción con Maluma
/Foto: AFP (composición La Kalle)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Un video grabado de manera espontánea se convirtió en uno de los registros más comentados de Yeison Jiménez en los últimos días. En las imágenes, el cantante aparece dentro de su carro, manejando y cantando a todo pulmón parte de la canción que grabó junto a Maluma, sin saber que ese momento quedaría como uno de los últimos videos en el que se le ve interpretando un tema inédito.

El clip fue grabado antes de su fallecimiento y muestra al artista relajado, concentrado en la música y disfrutando la letra.

Puedes leer: VIDEO: El inesperado final en canción inédita de Yeison Jiménez; se despidió

La canción que se escucha en el video corresponde a “Con el corazón”, la colaboración que Yeison Jiménez dejó grabada con Maluma y que será estrenada este jueves. En el clip se puede ver cómo el cantante entona con fuerza el coro mientras conduce, dejando ver el orgullo que sentía por ese proyecto.

Con el paso de las horas, el video comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios lo compartieron resaltando que Yeison estaba cantando su propia canción, sin imaginar que ese registro sería tan significativo después de su partida.

Puedes leer: Imitador dice cuál fue el error por el que cree que la familia de Yeison Jiménez lo vetó

La letra de “Con el corazón”, la canción de Maluma y Yeison Jiménez
La letra de “Con el corazón”, la canción de Maluma y Yeison Jiménez
/Foto: redes sociales

¿Cuándo se estrena la canción de Maluma y Yeison Jiménez?

El estreno de “Con el corazón” fue confirmado por Maluma, quien aseguró que la canción era un sueño compartido entre ambos. El lanzamiento se hará a un mes exacto del fallecimiento del cantante de música popular, lo que ha generado aún más expectativa. Jueves, 12 de febrero.

Además, se ha conocido que Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones inéditas, muchas de ellas en distintas etapas de producción. La colaboración con Maluma forma parte de ese archivo musical que su equipo ha comenzado a organizar.

Mientras llega el estreno oficial, el video grabado dentro del carro se ha convertido en una especie de adelanto. No revela toda la letra de la canción, pero sí muestra el tono y la intensidad con la que Yeison interpretaba el tema.

