Revelan parte de la letra de 'Con el corazón', la canción de Maluma y Yeison Jiménez

Un fragmento de la letra de la canción “Con el corazón”, colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. La razón es que el propio Yeison alcanzó a cantar esa parte del tema en un video grabado antes de su fallecimiento, sin imaginar que ese momento sería uno de los últimos registros donde se le escucha interpretando una canción inédita.

La grabación no fue hecha en un estudio ni como adelanto oficial. Fue un video sencillo, grabado mientras se movilizaba en su carro, en el que se le ve cantando a todo pulmón parte de la letra. Ese clip comenzó a circular entre seguidores que reconocieron de inmediato que se trataba de una canción que aún no había salido al público.

Muchos usuarios resaltaron que Yeison interpretaba la letra con seguridad, como si estuviera ensayando o disfrutando su propio tema. Otros destacaron que el video permite escuchar por primera vez una parte del contenido de “Con el corazón”, la colaboración que grabó con Maluma y que será estrenada este jueves, 12 de febrero.

La expectativa alrededor de la canción creció cuando Maluma confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento. Desde entonces, los seguidores de ambos artistas han buscado pistas sobre cómo sonará el tema completo y qué historia contará la letra. Hasta ahora, lo único que se conoce es ese fragmento que Yeison cantó en el video previo.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: El inesperado final en canción inédita de Yeison Jiménez; se despidió

Según se percibe en esa parte, la letra habla de una relación marcada por recuerdos, reclamos y cambios. Es un estilo que conecta con la línea musical que Yeison Jiménez desarrolló durante su carrera: letras directas, con tono narrativo y cargadas de vivencias personales

Publicidad

La letra completa de “Con el corazón” solo se conocerá cuando el tema sea lanzado oficialmente este jueves. Hasta ahora, el fragmento cantado por Yeison es la única parte pública del contenido de la canción, lo que ha aumentado la expectativa alrededor del estreno.

Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez /Foto: redes sociales /Maluma

Letra de 'Con el corazón': Maluma y Yeison Jiménez

"Directamente desde Colombia...

Con ustedes su servidor Yeison Jiménez y su parcero Maluma, baby...

Ya se te olvidó que cuando tu me conociste yo ya era un patán,

andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar...

Y andas reclamando...ahora no vengas a estarme cambiando...

Parece que hubieras olvidado del hombre que te cambio la vida....