Encuentran video inédito de Yeison Jiménez hablando sobre un posible infarto

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado 10 de enero generó un impacto en toda la industria musical. Ante esta situación se conocieron diferentes mensajes por parte de allegados al cantante, además de muchas personas relacionadas al autor de ‘El Aventurero’.

Una de esas personas fue Alejandra Aranzazu, comunicadora social y periodista, quien se encuentra dedicada a las relaciones públicas y alcanzó a trabajar de la mano con el cantante. Compartió un momento inédito en el que el cantante reaccionó a su primer sold out en el estadio El Campín.

Durante la conmemoración de un mes de la partida del artista, Aranzazu, recordó este momento especial que vivió el cantante, al momento que se enteró que la boletería para su concierto en El Campín. Al punto que se evidenció al cantante emocionado sobre lo que estaba ocurriendo.



“Cuando su primer Campín, él tan feliz cumpliendo lo que siempre había soñado. Qué honor haber podido compartir momentos tan especiales como estos. Los extraño”. mencionó la comunicadora con relación de este recuerdo con Yeison Jiménez.



¿Qué dijo Yeison Jiménez en el clip de Alejandra Aranzazu?

Durante la pieza publicada por Alejandra, se puede ver a Yeison que no sabe cómo sentirse tras ver la plataforma caída, por el sold out que tuvo esta presentación. Al punto que entre risas y una actitud nerviosa confianza que la gente quiere que le de un infarto y que sus manos están sudando.

“La gente me quiere matar de un infarto, la gente no está pensando en mi corazoncito, tengo calor, tengo frío, me sudan las manos [...] Me quedé por fuera de mi propio concierto”, reveló Yeison Jiménez, esto mientras usaba una de las gorras de su marca y una de las cadenas que solía portar.

Por otro lado, también en conmemoración de un mes de la partida del cantante, su hija mayor, Camila Jiménez, lo recordó con una fotografía en blanco y negro tomada durante un concierto, acompañada del mensaje “te llevo en mi corazón” y la canción Amor eterno.

Sumado a esto, su hermana Lina compartió un video grabado en el lugar del accidente, en el cual se realizó un velorio con arreglos florales, uno por cada fallecido. “Nunca los vamos a olvidar, cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, escribió.

“Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. [...] Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte”, expresó la hermana de Yeison Jiménez en sus redes sociales.

