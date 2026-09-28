Luisa Fernanda W habla sin filtro sobre cómo fue su despedida de soltera: "Fue incómodo"

Luisa Fernanda W viajó a Cartagena con el fin de festejar su despedida de soltera antes de su boda con Pipe Bueno, la cual se llevaría a cabo a finales de octubre. Aunque el evento prometía ser perfecto, la empresaria reveló en redes sociales lo que no le gustó.

A través de sus redes sociales, la influenciadora contó los detalles no tan positivos que dejó la noche, explicando que la fiesta no avanzó como lo tenía planeado desde hace varios meses atrás para su viaje al Caribe.

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El primer detalle que afectó a la novia fue la imprevista modificación en su grupo de invitadas a pocos días de viajar. Dos de sus amigas más cercanas, María José Arroyo e Itza Primera, cancelaron su asistencia debido a inconvenientes de última hora.



Ausencias que obligaron a cambiar los planes de logística del viaje en Cartagena; este cambio generó una fuerte polémica digital. Sin embargo, el motivo principal que arruinó la experiencia personal de Luisa Fernanda W estuvo relacionado directamente con su aspecto.

¿Qué fue lo que más incomodó a Luisa Fernanda W en su despedida de soltera?

En medio de la celebración, el grupo eligió una temática de vestuario que no terminó de convencer a la futura esposa de Pipe Bueno. Ella confesó que la combinación de prendas, el peinado y los accesorios elegidos para la ocasión terminaron por incomodarla.

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Frente a sus seguidores, fue contundente al referirse a esa parte del festejo y afirmó: “Fue incómodo”. La influencer explicó que la apariencia que llevó durante la noche se alejaba de su estilo habitual y no la hacía sentir como “ella misma” durante el evento.

A pesar de la preparación previa del viaje a la costa, la creadora admitió que esa parte visual rompió con sus expectativas, dejando en claro que sentirse desencajada con su imagen alteró la atmósfera festiva que esperaba disfrutar junto a sus acompañantes.

Luisa Fernanda W reaccionó sobre los imprevistos vividos durante la celebración de su despedida de soltera en Cartagena junto a sus mejores amigas Foto collage creado por La Kalle; @luisafernandaw

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de la influencer a su despedida de soltera?

Luisa Fernanda W compartió en redes sociales varios momentos de su despedida de soltera, celebrada junto a algunas de sus amigas en Cartagena. Las publicaciones generaron numerosos comentarios entre los internautas, especialmente por la reciente polémica relacionada con su relación y próximo matrimonio con Pipe Bueno.

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Tras revelar algunos detalles que le generaron incomodidad durante la celebración, la influencer prefirió hablar con sinceridad sobre lo ocurrido. Aunque no se sintió cómoda con el estilo que llevó durante la noche y hubo cancelaciones de algunas invitadas, mantuvo el entusiasmo por su boda.

La reacción de los internautas fue dividida. Mientras algunos cuestionaron la forma en que se desarrolló la despedida y relacionaron el festejo con la generación de contenido, otros respaldaron a la empresaria y destacaron la admiración que sienten por ella y por la relación que mantiene con sus seguidores.