Luisa Fernanda W habla de problema a pocos meses de su boda: “Cambié por completo”

Luisa Fernanda W captó la atención de sus seguidores tras revelar un imprevisto relacionado con uno de los elementos más importantes de su próxima boda con el cantante de música popular Pipe Bueno: su vestido de novia.

El hecho ocurrió en medio de los preparativos finales para la ceremonia. A pocos días del matrimonio, la creadora de contenido compartió que tuvo que cambiar la idea que tenía inicialmente para el diseño de su vestido.

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De acuerdo con lo que contó la empresaria a través de su cuenta oficial de Instagram, el miércoles 26 de agosto de 2026 viajó a Barranquilla para asistir a una prueba de su vestido de novia.



¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su vestido de novia?

Durante la jornada, Luisa Fernanda W se probó diferentes diseños y materiales, una experiencia que la llevó a cambiar por completo la idea que tenía en mente.

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“Según yo, tenía una idea muy clara de lo que quería con mi vestido de novia, pero en el transcurso de medirme varios vestidos, de probar distintas texturas y verlos puestos en mí, o sea, cambié por completo lo que yo creía que quería”, destacó la creadora de contenido.

Aunque el cambio ocurrió a pocos días de la boda, la influenciadora aseguró que finalmente quedó satisfecha con la elección del nuevo diseño.

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Sin embargo, decidió mantener en secreto los detalles del vestido que llevará al altar y solo adelantó a sus seguidoras que quedó encantada con el resultado.

“Chicas, pero ese vestido va a estar… Ay, no, no les puedo explicar, una cosa preciosa. Las mujeres que ya se hayan casado me entenderán, las que no, cuando pasen por lo mismo que yo, yo sé que me van a entender”, comentó.

De esta manera, el cambio de último momento terminó resolviéndose durante la prueba en Barranquilla, mientras crece la expectativa de sus seguidores por conocer el vestido que Luisa Fernanda W lucirá el día de su boda con Pipe Bueno.

¿Qué otros problemas ha tenido Luisa Fernanda W durante la planeación de su boda?

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Luisa Fernanda W también sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio radical de planes para su despedida de soltera, pues decidió asumir personalmente la organización de la celebración.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido de origen paisa explicó que conversó con sus amigas para comunicarles que, aunque agradecía y recibía con mucho cariño los preparativos que estaban realizando, prefería encargarse personalmente de la planificación de la fiesta.

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Su propuesta consiste en combinar las ideas que sus amigas ya tenían contempladas con sus propios deseos para la celebración, una decisión que incluso tomó con humor al asegurar que había tenido que pedirles permiso.

