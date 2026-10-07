La inesperada reacción de Westcol tras el video privado protagonizado por El Agropecuario

Durante una transmisión en vivo de Westcol, el streamer reaccionó con sorpresa a los videos íntimos de Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, que comenzaron a circular en redes sociales.

El contenido para adultos en el que el agropecuario fue protagonista se volvió viral, tanto así que no tardó en llegar hasta el creador antioqueño, quien no ocultó su asombro ante la situación. “¿Cómo así que El Agropecuario actor porno? Brother. Dios santo”, expresó.

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Tras decir esto, Westcol retomó la calma y se refirió al empresario: “El tipo está enfocado en diversos trabajos”, haciendo referencia al cambio en el contenido de Juan David Tejada, quien anteriormente compartía detalles de su rutina y sus proyectos.



¿Qué dijo Westcol sobre los videos de El Agropecuario en su transmisión?

Para cerrar el tema con su comunidad, el influencer compartió una reflexión sobre lo inesperado de la situación, expresando que: “El giro tan inesperado de la trama. Todo puede pasar, brother. Uno no sabe y cualquier cosa puede pasar. En cualquier momento”.

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Westcol, completó su idea pidiendo actuar con cautela a sus espectadores antes de que el clip fuera tendencia. En sus palabras exactas comentó: "Pasa algo y ¡boom!, explota todo. Por eso hagan las cosas bien”, dejando clara su postura sobre los sucesos repentinos de las redes.

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Cabe recordar que Juan David Tejada venía concentrando su actividad en redes mientras se preparaba para participar en el evento de boxeo Stream Fighters 5, torneo es organizado por el propio streamer.

¿Quién es la mujer que aparece junto a Juan David Tejada en el video?

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La mujer que acompaña a El agropecuario en esta faceta es María Gelvis, una creadora colombiana conocida en plataformas digitales como 'La Favorita'. A sus 25 años, suma miles de seguidores en redes y ofrece publicaciones exclusivas por suscripción en OnlyFans para sus fans.

Además de la colaboración profesional, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos fuera de las cámaras. De confirmarse el noviazgo, sería la primera relación pública del empresario desde su separación de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano ante la polémica de su expareja?

Por su parte, la empresaria Aida Victoria Merlano, expareja de Juan David y madre de su hijo Emiliano, utilizó su perfil de Instagram para opinar. La barranquillera fue contundente al publicar: “Dejen de culpar a las mujeres por lo que un padre decide ser”.

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La creadora también resaltó el éxito de su trayectoria independiente, resaltando proyectos como su firma Soma. En medio de sus declaraciones, cuestionó que sus logros queden opacados por una decisión personal: “Aun así, socialmente se me quiere reducir a la elección que hice sobre el donante de esperma. Es injusto”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la crianza de su bebé y respondió a los ataques recibidos en redes sociales. La empresaria dejó claro que su papel como madre y el cuidado diario de su hijo son aspectos que no pueden ser definidos por los señalamientos de otras personas.

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Video que puedes ver: Filtran video privado de El Agropecuario