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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es La Favorita, pareja de El Agropecuario, que aparece con él en video privado

Ella es La Favorita, pareja de El Agropecuario, que aparece con él en video privado

Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, sorprendió con varias publicaciones junto a la creadora de contenido tras los rumores sobre un supuesto video íntimo.

La Favorita junto a El Agropecuario, pareja viral involucrada en el video privado.
Fotografía de La Favorita, pareja de El Agropecuario, conocida tras la supuesta filtración de su video privado.
Foto: imagen tomada de @favoritamariaofi
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Juan David Tejada, conocido popularmente como ‘El Agropecuario’, volvió a ser tendencia, esta vez por su supuesto salto al mercado del entretenimiento para adultos. El tema se ha convertido en uno de los puntos de conversación en redes sociales, especialmente por la mujer que lo acompañaría en este proyecto y por la supuesta filtración de un video de carácter íntimo.

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Tanto es así que la presencia de una creadora de contenido vinculada a una plataforma para adultos despertó una gran curiosidad entre los usuarios, quienes buscan conocer más detalles sobre su trayectoria e identidad.

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¿Quién es ‘La Favorita’, la mujer que habría aparecido con Juan David Tejada?

De acuerdo con versiones difundidas en portales de entretenimiento, la mujer que acompañaría a Juan David Tejada en este lanzamiento sería la modelo colombiana María Gelvis, identificada en redes sociales bajo el seudónimo de ‘La Favorita’.

A sus 25 años, la joven se habría consolidado como una de las creadoras con mayor presencia dentro de esta industria en Colombia. Además, en sus redes sociales cuenta con más de 681 mil seguidores.

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De igual forma, en los últimos días ha compartido diversas publicaciones junto a Juan David Tejada, situación que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre la naturaleza del vínculo que existe entre ambos.

El Agropecuario y La Favorita
El Agropecuario y La Favorita en una publicación
Foto: imagen de redes sociales

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Entre transmisiones en vivo e interacciones en redes sociales

Antes del anuncio de la colaboración, la creadora de contenido habría comenzado a aparecer de manera recurrente junto al empresario en transmisiones en vivo y diferentes publicaciones en redes sociales.

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Estas apariciones compartidas habrían servido como preámbulo para despertar el interés de las audiencias de ambos creadores, quienes rápidamente reaccionaron a su presencia conjunta.

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Las imágenes y fragmentos audiovisuales de estas apariciones también habrían generado múltiples comentarios en distintas plataformas digitales. En estos espacios, los internautas han especulado sobre la relación entre ambos y sobre el proyecto que estarían desarrollando.

La Favorita y el Agropecuario
La Favorita y el Agropecuario en una publicación
Foto: imagen tomada de redes sociales

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No hay confirmación oficial sobre la naturaleza de su relación

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. Por ello, las versiones sobre un posible noviazgo permanecen en el terreno de las especulaciones.

De igual manera, tampoco existe una confirmación oficial sobre la supuesta filtración del video de carácter íntimo, por lo que no es posible establecer si se trata de un hecho real o de una versión difundida en redes sociales.

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Lo que sí ha quedado registrado en redes sociales son las publicaciones y apariciones conjuntas de Juan David Tejada y La Favorita, así como su posible colaboración para la creación de contenido digital.

Ante la ausencia de un pronunciamiento directo sobre su relación personal, los seguidores permanecen atentos a las próximas publicaciones de ambos creadores para conocer si se trata únicamente de un proyecto laboral o si existe un vínculo sentimental entre ellos.

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