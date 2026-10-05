Exreina de belleza anunció su segundo embarazo: así reaccionaron Lina Tejeiro y Greeicy

Camila Avella sorprendió a sus seguidores con una noticia que rápidamente llamó la atención en redes sociales: la exreina de belleza está embarazada por segunda vez. El anuncio se hizo de una manera especial, con la participación de Greeicy, Mike Bahía y Kai, el hijo de los artistas, quienes hicieron parte del video con el que la familia compartió la llegada del nuevo integrante.

La publicación mostró a Amelia, la primera hija de Camila Avella, recibiendo una particular propuesta. Kai le preguntó si quería tener un hermanito y la pequeña respondió afirmativamente. Después de escuchar su respuesta, el niño le dijo que tenía algo para mostrarle.

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A partir de ahí, el video revela la noticia que la familia estaba esperando compartir: Camila Avella y su pareja tendrán un nuevo bebé.



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La reacción de la familia quedó registrada en la grabación. Luego de conocer la noticia y ver la ecografía, los futuros padres celebraron emocionados la llegada del bebé, mientras Greeicy y Mike Bahía también participaron de este momento.

La exreina acompañó el anuncio con un mensaje en el que habló de una petición que, según sus palabras, terminó convirtiéndose en una realidad.

“Hay oraciones que un día haces con lágrimas… y tiempo después sostienes como promesas cumplidas”, escribió Avella en la publicación.

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La colombiana también aseguró que la llegada de su nuevo hijo representa una respuesta a esa oración y destacó el significado que tiene para ella este momento familiar.

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Camila Avella reveló que tendrá un niño

Uno de los detalles que más llamó la atención en el anuncio fue que la exreina no solo confirmó su segundo embarazo, sino que también reveló que el bebé será un niño.

De acuerdo con lo compartido por Avella, su hijo llevará el nombre de Tarek. La noticia significa además que Amelia, su primera hija, pasará a ser la hermana mayor.

La publicación rápidamente comenzó a recibir mensajes de felicitación de seguidores y de diferentes figuras conocidas que quisieron acompañar a la familia en este anuncio.

Entre las personas que reaccionaron estuvieron Lina Tejeiro, Greeicy, Luisa Fernanda W, María Fernanda Aristizábal y Valerie Domínguez, quienes dejaron mensajes relacionados con la llegada del nuevo integrante.

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“Felicidades, Dios los bendiga”, fue uno de los comentarios que apareció entre las reacciones a la publicación.

Otros mensajes destacaron la emoción por la noticia y enviaron buenos deseos a la familia. “Qué belleza” y “Ay, los amamos mucho. Qué lindo todo. Van a ser días hermosos juntos” fueron algunas de las respuestas que recibió la exreina.

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También hubo mensajes como “Felicitaciones Cami, Dios continúe bendiciendo tu hogar”, mientras otros seguidores destacaron el significado que tiene para la familia esta nueva etapa.

El anuncio también permitió conocer una faceta más íntima de Camila Avella, quien decidió compartir con sus seguidores el momento en que su familia recibió la noticia de la llegada del bebé.

La presencia de Kai hizo que el anuncio tuviera además un elemento particular, pues fue él quien inició la conversación con Amelia y terminó involucrándola en la sorpresa. De esta manera, el video no comenzó directamente con la revelación del embarazo, sino con una conversación entre los dos niños.

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Después apareció la ecografía y la celebración de los futuros padres, mientras el resto de los participantes acompañaba el momento.