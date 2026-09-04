"Lo convierte en oro": Revelación astrológica sobre Greeicy Rendón y secuelas de brujería

Si te interesan los secretos energéticos de tus artistas favoritos, te cuento que la famosa cantante colombiana Greeicy Rendón pasó por un episodio sumamente complicado en su vida.

Según lo revelado por la astróloga Marluz Astros en los micrófonos de la emisora La Kalle 96.9, la intérprete fue víctima de un trabajo de brujería bastante fuerte que llegó a afectar directamente tanto el desarrollo de su carrera profesional como su vida amorosa en su momento.

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Marluz detalló que, debido al éxito arrollador que Greeicy suele tener, surgieron personas en su entorno cercano que se llenaron de envidia.



Estas personas se preguntaban constantemente por qué ella lograba tantas cosas y los demás no, lo cual terminó desatando corrientes de energía negativa y situaciones sumamente complejas a su alrededor.



Sin embargo, la astróloga explicó que esta dura prueba no la destruyó, sino todo lo contrario: sirvió para que la artista lograra "renacer de las cenizas" y se hiciera mucho más fuerte frente a los obstáculos energéticos.

Actualmente, si te preguntas si Greeicy ya está completamente libre de estas malas vibras, la respuesta de los astros es que todavía se encuentra en un periodo de transición.

La cantante está transitando por lo que numerológicamente se conoce como un "año nueve". Este es un año de profundos aprendizajes donde, aunque todavía quedan algunas secuelas o rastros de esa energía pesada rondando su entorno, ella cuenta con una fuerte ayuda divina y el apoyo constante del cielo para mantenerse a salvo.

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¿Qué es el "efecto Rey Midas" de Greeicy Rendón y qué le depara el futuro?

Una de las revelaciones más sorprendentes que compartió la experta en astrología es el don natural que posee la caleña, catalogándola como una persona con el poder del "Rey Midas".

Esto significa que Greeicy tiene una vibración energética tan alta que, literalmente, todo lo que toca lo convierte en oro.

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Marluz Astros detalló que la cantante es una persona sumamente bendecida que cuenta con múltiples talentos: el don de la comunicación, el baile, el canto, la belleza física, el humor, la sensualidad, la unión familiar y, por supuesto, la facilidad para atraer el dinero.

Gracias a esta poderosa energía y a su capacidad de superación, el panorama que viene para su vida es sumamente prometedor.

Los astros indican que para Greeicy Rendón se aproxima una etapa cargada de amor, belleza y armonía, ideal para regenerarse por completo de los momentos difíciles del pasado.

Además, si eres seguidor de su música, te alegrará saber que se visualiza un éxito rotundo para ella.

Aparte del disco que está promocionando actualmente y que dejará una pauta importante en su trayectoria, la artista ya tiene en el tintero otros proyectos maravillosos, tanto en el ámbito del canto como en otras áreas profesionales.

Finalmente, la astróloga aseguró que a la vida de Greeicy llega el "ángel de la esperanza", abriendo un portal maravilloso de ayudas, apoyos y nuevas oportunidades que consolidarán su éxito.

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Mira la entrevista completa: