Greeicy asegura que terminó su relación con Mike Bahía por otra mujer; así se enteró

Greeicy Rendón volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una entrevista que dejó confundidos a miles de seguidores.

La cantante caleña habló sobre una supuesta ruptura con Mike Bahía y aseguró que una tercera persona habría influido en el final de la relación, una declaración que rápidamente se volvió viral.

Puedes leer: Ella es Tini, la mujer que relacionan con el supuesto triángulo entre Greeicy y Mike Bahía



Sin embargo, todo se trató de un ejercicio de actuación dentro de la entrevista. Greeicy interpretó una historia ficticia y la supuesta ruptura nunca ocurrió.

Todo ocurrió durante para el programa español Kapradiner.

Allí, la artista relató una historia que parecía explicar el supuesto final de la relación que ha mantenido durante años con Mike Bahía, una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Las palabras de Greeicy generaron impacto desde el primer momento. La cantante aseguró que había comenzado a experimentar sentimientos por otra persona, situación que terminó afectando la relación que sostenía con el intérprete caleño.

De hecho, una de las frases que más llamó la atención fue cuando expresó: "Sentí un gusto por otra persona", una afirmación que provocó una avalancha de comentarios y reacciones entre quienes seguían la entrevista.

Publicidad

Según contó, todo comenzó durante varios encuentros y experiencias compartidas con una amiga cercana. La situación, de acuerdo con su relato, fue tomando fuerza con el paso del tiempo hasta convertirse en algo que no podía ignorar.

Greeicy Rendón revela con cuál famosa haría un trío con Mike Bahía; es una cantante Foto: Redes de Geeicy Rendón

La persona que mencionó Greeicy durante la entrevista

Uno de los momentos más comentados llegó cuando la cantante reveló que la persona por la que habría desarrollado sentimientos era la artista argentina Tini.

Según explicó durante la conversación, ambas han coincidido en diferentes momentos de sus carreras y han compartido proyectos musicales que les permitieron construir una relación cercana.

Greeicy también aseguró que no fue una situación sencilla de afrontar y que necesitó varios meses para encontrar la forma adecuada de abordar el tema con Mike.

Durante la entrevista recordó el momento en que decidió hablar con él y expresó: "Me pareció lindo y honesto decirle, pues me está pasando esto con esta persona. Y duré muchos meses diciendo: '¿Cómo le comparto esto?'".

Las declaraciones parecían confirmar una ruptura definitiva entre ambos artistas. Por esa razón, en cuestión de minutos comenzaron a circular fragmentos de la entrevista en redes sociales, donde miles de usuarios compartían su sorpresa.

Publicidad

La verdad detrás de la supuesta separación

Sin embargo, mientras la entrevista seguía acumulando reproducciones, varios usuarios empezaron a notar detalles que cambiaban completamente la historia.

En los comentarios, numerosos seguidores señalaron que la conversación hacía parte de una dinámica propuesta dentro del programa y que Greeicy estaba interpretando una situación ficticia junto al conductor.

Publicidad

Puedes leer: Reacción de Greeicy Rendón ante propuesta de un millonario en Miami: "En jet privado"

La explicación terminó despejando las dudas de quienes creyeron que la cantante estaba revelando aspectos reales de su vida sentimental.

Poco después, quedó claro que la historia narrada durante la entrevista no correspondía a hechos reales relacionados con su relación actual con Mike Bahía.

La aclaración fue recibida con alivio por gran parte de sus seguidores, quienes destacaron la capacidad interpretativa de la artista y aseguraron que logró convencer a muchos con la historia que contó.

Actualmente, Greeicy y Mike Bahía continúan siendo una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional. Su relación comenzó en 2012 y desde entonces han compartido importantes momentos personales y profesionales, además de la crianza de su hijo Kai.