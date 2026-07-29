Marcela Reyes revela cómo es ir a darle amor a su pareja en la cárcel; ¿la revisan toda?

En una reciente entrevista concedida a El Klub de La Kalle, la reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes compartió detalles sobre su vida personal, especialmente de la relación sentimental que mantiene con su pareja, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Durante la conversación, Reyes respondió con franqueza a las preguntas sobre la logística de sus visitas al centro penitenciario y los estrictos controles de seguridad que debe superar para ingresar. Al ser consultada sobre si las requisas incluyen revisiones exhaustivas, confirmó que "todo es real, obvio hacen muchos controles".

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Pese a las dificultades que implica la situación, aseguró que su compromiso con la relación sigue intacto y afirmó que "por amor todo se puede". Además, explicó que, con el paso del tiempo, ha aprendido a cumplir los protocolos de ingreso, lo que le permite evitar inconvenientes durante las visitas.



El protocolo para ingresar a la cárcel

Marcela Reyes explicó que el acceso al establecimiento penitenciario exige cumplir estrictas normas de vestimenta y seguridad, por lo que procura prepararse con anticipación para evitar retrasos.

"Yo voy muy preparada para que eso no pase y pierdes tiempo", comentó al referirse a la posibilidad de activar los detectores de metales y ser sometida a revisiones adicionales.

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La DJ señaló que evita usar prendas con botones metálicos, cierres o accesorios que puedan generar inconvenientes durante la inspección. "Yo sé que no pueden llevar botones metálicos, cierres, que no se pueden llevar accesorios, aretes, nada".

Según contó, incluso presenció casos en los que algunos visitantes han tenido que cortar prendas de vestir porque los broches metálicos impedían el ingreso."Si tú pasas los filtros y no suena nada, pues tú entras relajada".

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¿Cómo mantiene Marcela Reyes su relación pese a la distancia?

La empresaria reconoció que mantener una relación en estas circunstancias representa un reto tanto emocional como logístico. Aseguró que convive con una "tristeza interna" por la situación de su pareja, aunque afirmó que encuentra fortaleza en su fe y en su trabajo.

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Incluso confesó que, pese a la distancia, hoy se siente "más acompañada que cuando tenía mis otras parejas que estaban conmigo 24/7".

Las visitas, explicó, suelen realizarse cada 15 días. Sin embargo, sus compromisos laborales y las giras internacionales en ocasiones prolongan ese tiempo, aumentando la expectativa por el reencuentro.

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"Esa sensación de maripositas de que lo vas a ver por primera vez todo el tiempo porque dejas de verlo", explicó la Dj en la entrevista. Reyes afirmó que esa emoción es compartida por muchas mujeres que esperan para ingresar al centro penitenciario.

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La DJ también habló sobre la fidelidad y reconoció que la distancia y la poca comunicación pueden convertirse en un desafío. "En la calle hay muchas tentaciones y obviamente no hay tanta comunicación". No obstante, aseguró que la lealtad depende de la decisión de cada persona y no de las circunstancias. "El que quiere ser infiel lo va a hacer donde sea", puntualizó.

Asimismo, contó que durante sus visitas vió discusiones entre esposas y amantes en las filas de ingreso, una situación que, según dijo, demuestra que la infidelidad no depende del lugar donde se encuentre una persona.

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