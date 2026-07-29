Marcela Reyes destapa la verdad de por qué su novio está en la cárcel: "Es una tristeza"

Durante una entrevista con El Klub de La Kalle, Marcela Reyes habló por primera vez con detalle sobre el proceso judicial que enfrenta su pareja sentimental. La DJ explicó por qué continúa apoyándolo y aseguró que el caso sigue en investigación sin que, según ella, existan pruebas contundentes en su contra.

La creadora de contenido afirmó que la situación cambió por completo su vida personal y que, pese a las críticas, decidió acompañar a su novio durante este proceso. Según explicó, la investigación aún no termina y considera que muchas personas emiten juicios sin conocer el expediente.

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¿Por qué el novio de Marcela Reyes está preso?

Marcela explicó que, desde su punto de vista, el proceso judicial no cuenta con evidencias materiales que relacionen directamente a su pareja con los hechos que se investigan. Por esa razón insiste en que el caso todavía debe ser analizado por las autoridades. "En este momento él está enfrentando un caso donde no hay pruebas".

La empresaria reiteró que la investigación continúa abierta y que, hasta ahora, no existe una condena contra su compañero sentimental. Para ella, esa diferencia es importante porque el proceso todavía no concluye. "No hay pruebas... no existe... es un proceso que aún está en investigación".

¿Qué tipo de evidencia menciona Marcela Reyes?

Durante la conversación, la DJ explicó que el expediente estaría sustentado en una figura conocida jurídicamente como prueba de referencia. Según dijo, ese tipo de elemento no corresponde a fotografías, conversaciones o registros técnicos obtenidos directamente. "Una prueba de referencia de dijeron".

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Posteriormente, amplió la explicación sobre ese concepto jurídico con palabras sencillas para que cualquier persona pudiera entender el argumento que utiliza la defensa. "Una prueba de referencia es me dijeron ya".

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Marcela también insistió en que el estado procesal de su pareja no corresponde al de una persona condenada. Según manifestó, todavía existe una etapa de estudio donde las autoridades analizan la información disponible. "Él no está condenado su caso está estudiándose porque no hay pruebas".

¿Cómo cambió su vida desde que su pareja fue enviada a prisión?

La artista confesó que la situación tuvo un impacto importante tanto en su carrera como en su vida privada. Aseguró que muchas personas dejaron de reconocer el trabajo que construyó durante años y ahora la juzgan únicamente por la relación sentimental que mantiene.

"A la gente se le olvidó mi trayectoria... porque me enamoré de una persona que está en la cárcel".

Marcela explicó que la distancia y la incertidumbre también afectan su estado emocional. Aunque intenta mantenerse fuerte frente al público, reconoció que internamente vive momentos difíciles. "No es una ansiedad es una tristeza... interna siempre".

¿Cómo son las visitas que realiza al centro penitenciario?

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La DJ relató que visita a su pareja aproximadamente cada quince días y que, para ingresar al establecimiento penitenciario, debe cumplir estrictamente con todos los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades.

Según explicó, prepara con anticipación la ropa que utilizará para evitar retrasos durante los controles de ingreso y facilitar el procedimiento antes de cada encuentro con su compañero sentimental. "Voy vestida con cosas que no suenen... voy muy preparada para que eso no pase y pierdes tiempo".

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Marcela aseguró que mantiene intactos sus planes de construir una familia cuando la situación judicial se resuelva. Mientras tanto, las llamadas telefónicas y las visitas autorizadas siguen siendo el principal medio para mantener viva la relación mientras avanza la investigación.

Mira la entrevista completa: