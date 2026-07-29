Marcela Reyes reconoce en El Klub el error que cometió en redes sociales con Yailin

Marcela Reyes abordó diversos aspectos de su vida pública durante una entrevista en El Klub de La Kalle, entre ellos uno de los episodios más comentados de su carrera en redes sociales, la polémica que protagonizó con la cantante dominicana Yailin La Más Viral.

La DJ explicó que el episodio ocurrió en medio de la alta atención mediática que generó la ruptura sentimental entre Karol G y Anuel AA.

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Según relató, su intención nunca fue provocar una controversia de esa magnitud. Explicó que el comentario surgió durante una transmisión en vivo, mientras reaccionaba a unos videos en los que aparecían Yailin y Anuel AA.



En ese momento expresó su apoyo a Karol G y dijo: "Definitivamente los hombres no... y Yailin aquí que ni vaya a venir porque la linchan".

Durante la entrevista, Marcela aclaró que la palabra "linchar" fue utilizada como una expresión coloquial muy común en Colombia para referirse a recibir fuertes críticas o regaños, similar a frases como "mi mamá me va a linchar" cuando alguien llega tarde a casa. Sin embargo, aseguró que la expresión fue interpretada de forma literal en otros países, lo que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales.

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La funada que le pegaron a Marcela Reyes

La empresaria aseguró que las consecuencias fueron inmediatas y afectaron tanto su vida personal como su actividad en redes sociales. "Yo quería que la tierra se abriera y me tragara... solo veía ratas y la banderita de República Dominicana y 'cuero'... era una cosa impresionante".

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Según contó, el impacto fue tal que en pocos minutos comenzó a recibir una gran cantidad de nuevos seguidores y, posteriormente, sus cuentas fueron reportadas de forma masiva. "En 15 minutos llevaba 100.000 seguidores arriba".

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Reyes afirmó que la situación también perjudicó a sus negocios, pues, según dijo, perdió el acceso a su cuenta principal de Instagram y a los perfiles de sus empresas. "Me la cerraron y las de mis empresas... yo casi me muero".

La controversia, agregó, trascendió las redes sociales. Durante la entrevista aseguró que el cantante Anuel AA publicó mensajes en los que hacía referencia a su pareja. "Anuel salió y me amenazó en redes... que cuál era el marido mío para que se entendieran entre hombres".

Asimismo, señaló que recibió amenazas relacionadas con una gira que tenía programada en Estados Unidos, situación que incluso la llevó a considerar cancelar algunas de sus presentaciones por motivos de seguridad.

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Finalmente, decidió ofrecer disculpas públicas y reconoció que su comentario fue un error. "Era por dármelas de chistosita... y justo clipean eso".

Con el paso del tiempo, ambas coincidieron en una alfombra roja de los Premios Juventud. Marcela Reyes contó que ese encuentro le permitió cambiar la percepción que tenía sobre la artista dominicana.

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