Pautips asegura que se le apareció la Virgen: “Fue un momento muy bonito”

La influencer colombiana Paula Galindo, conocida como Pautips, relató una experiencia que asegura haber vivido durante una peregrinación al Santuario de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, uno de los destinos religiosos más visitados por fieles católicos.

Durante ese recorrido, la creadora de contenido afirmó que encontró en una de las fotografías tomadas en la montaña la silueta o el contorno de la Virgen María, un hallazgo que, según explicó, solo descubrió después de revisar las imágenes al regresar del viaje.

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Lo ocurrido en junio de 2026 volvió a despertar interés luego de que ese mismo santuario fuera escenario de un ataque vandálico. Tras conocerse los daños contra la imagen de la Virgen y un altar del lugar, Pautips recordó públicamente aquella experiencia y habló nuevamente sobre el significado que tuvo para su fe.



¿Cómo descubrió Pautips la imagen de la Virgen?

La creadora de contenido relató que durante el ascenso a la colina tomó varias fotografías sin notar ningún detalle fuera de lo común. Días después, una seguidora le escribió para preguntarle por una figura que aparecía detrás de ella en una de las historias que había publicado.

Al revisar la imagen original, decidió modificar el contraste y otros filtros. Fue entonces cuando apareció una figura que identificó con la Virgen María. "A pesar de que no vimos como tal una Virgen ahí puesta o que nos hablara, fue un momento muy bonito porque nos recordó por qué tenemos una vida nueva en Jesucristo", explicó.

Posteriormente añadió que, al editar la fotografía: "se notaba muchísimo la silueta de la Virgen María con el Sagrado Corazón", una imagen que, según ella, coincidía con la representación tradicional de la Virgen de Medjugorje.

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Incluso aseguró que la postura observada en la fotografía era muy similar a la de la advocación venerada en ese santuario. "La Virgen de Medjugori tiene como una mano en el corazón y la silueta se le marcaba exactamente igual", afirmó.

La influenciadora Pautips recordó su experiencia espiritual en Medjugorje tras un reciente ataque al santuario, compartiendo fotos de la supuesta aparición Foto coollage realizado por La Kalle; Imágenes tomadas de @pautips

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El santuario que visitó Pautips fue atacado días después

La experiencia de la influencer tomó un nuevo significado luego de que el Santuario de Medjugorje fuera escenario de actos vandálicos el pasado 28 de julio de 2026. De acuerdo con los reportes, desconocidos pintaron de negro el rostro de la estatua principal de la Virgen María y realizaron grafitis con mensajes ofensivos escritos en polaco e inglés.

Además, las cámaras de seguridad registraron a un hombre incendiando un altar ubicado en el exterior de la iglesia de Santiago. Estos hechos ocurrieron pocos días antes del Festival Internacional de la Juventud, evento religioso que reúne a más de cincuenta mil peregrinos provenientes de distintos países.

Tras conocer lo sucedido, Pautips compartió un mensaje en sus redes sociales donde manifestó que, lejos de afectar su fe, estos ataques reforzaban el significado de la experiencia que vivió durante su visita."Hay que hablar más de Dios, el mundo lo necesita", escribió la creadora de contenido al referirse a los daños ocasionados en el santuario.

¿Por qué viajó Pautips a Medjugorje?

La influencer explicó que la decisión de visitar este lugar nació por iniciativa de su madre, quien desde hace tiempo tenía una profunda devoción por esa advocación mariana. "Le tenía mucha fe a que yo fuera a Mejugoria, así fuera solamente a conocer a la Virgen, a sentir un poco de su presencia", recordó.

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Aunque aseguró que proviene de una familia católica y actualmente también asiste a iglesias cristianas, dejó claro que la forma de vivir la espiritualidad depende de cada persona."Decidir creer o no creer o tener fe en la Virgen o fe solamente en Jesucristo... es algo muy personal", expresó.