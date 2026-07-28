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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Actor de ‘La reina del flow’ tuvo su vida en riesgo en medio de hurto en su vivienda

Actor de ‘La reina del flow’ tuvo su vida en riesgo en medio de hurto en su vivienda

El intérprete relató que despertó desorientado tras el ataque y fue trasladado a una clínica en Bogotá, donde recibió atención médica.

Elenco principal y equipo de producción de La reina del flow 3 posando juntos detrás de una claqueta de grabación
Gustavo Angarita Jr revela que fue víctima de hurto en su apartamento en Bogotá
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El reconocido actor colombiano Gustavo Angarita Jr., recordado por su participación en producciones como La reina del flow y El cartel de los sapos, denunció haber sido víctima de un asalto frente a su vivienda, ubicada en el barrio Galerías, en el norte de Bogotá.

El artista dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, donde alertó a la comunidad sobre la modalidad utilizada por los delincuentes "Unos sujetos me asaltaron al frente de mi casa, me drogaron e ingresaron a mi hogar en Galerías", escribió.

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Según relató posteriormente en entrevista con RCN, el hecho ocurrió después de terminar una jornada de grabación. Tras regresar a su casa en un servicio de transporte, ingresó al inmueble, tomó un café y volvió a salir para comprar un artículo que necesitaba.

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Fue en ese momento cuando fue abordado por los delincuentes y perdió el conocimiento. "Ahí es cuando pierdo la memoria", recordó el actor al describir el instante en que fue atacado.

¿Qué comentó Gustavo Angarita Jr.?

Posteriormente, los exámenes practicados en un centro asistencial confirmaron que el actor había sido intoxicado con escopolamina, una sustancia que afecta la capacidad de reacción y de decisión de las víctimas.

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Mientras permanecía bajo sus efectos, los delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos su computador, su teléfono celular y documentos personales.

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Angarita también denunció que los responsables permanecieron durante varias horas dentro de la casa e, incluso, consumieron bebidas alcohólicas. "Hicieron una fiesta", aseguró el actor al referirse a lo ocurrido mientras permanecía inconsciente.

Además del hurto de sus pertenencias, los delincuentes lograron acceder a sus cuentas personales y modificaron parte de la configuración de seguridad.

Ante esa situación, el intérprete hizo un llamado a familiares, amigos y seguidores para evitar posibles estafas. "Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: NO SOY YO", advirtió en sus redes sociales, al señalar que perdió el control sobre algunos de sus dispositivos y cuentas.

Respecto a su estado de salud, Gustavo Angarita Jr. permanece bajo observación médica. Aunque se encuentra estable, explicó que continúa con síntomas de aturdimiento debido a los efectos de la sustancia.

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El actor también aseguró que el personal médico le manifestó que, por la cantidad de escopolamina suministrada, el caso podía considerarse un presunto intento de homicidio y que una dosis mayor habría puesto en grave riesgo su vida.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y revisan las cámaras de seguridad del sector de Galerías con el fin de identificar a los responsables del asalto.

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