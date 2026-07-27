Luisa Fernanda W reveló qué haría si Pipe Bueno le fuera infiel: "Es problema de él"

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno continúa siendo una de las más comentadas de la farándula colombiana. En medio de una dinámica de preguntas en redes sociales, la creadora de contenido respondió una inquietud sobre la fidelidad y sorprendió con la tranquilidad con la que abordó el tema.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó si sentía preocupación cada vez que el cantante viajaba solo por compromisos laborales. La consulta surgió porque Pipe Bueno pasa gran parte del año fuera de casa debido a sus presentaciones y proyectos musicales.

Puedes leer: Pipe Bueno enciende alarmas por delicada pérdida; hace desesperado pedido



Lejos de mostrarse incómoda, Luisa respondió que no vive pensando en escenarios negativos. Explicó que una relación no puede construirse desde el miedo y que cada persona es responsable de las decisiones que toma, incluso cuando está lejos de su pareja.



La influencer aseguró que concentra sus esfuerzos en crecer como persona antes que controlar el comportamiento de alguien más. "Hago todo por buscar la mejor versión de mí, por mis hijos, por mi familia", expresó.

Después dejó una de las frases que más llamó la atención entre sus seguidores. "Si tú el día de mañana decides fallar, es tu problema, no el mío", comentó, dejando claro que una eventual infidelidad sería una decisión exclusiva de quien la cometa.

La creadora de contenido también explicó que no puede hacerse responsable por las acciones de otra persona. Incluso agregó: "Si el día de mañana él hace algo que no debe hacer en uno de esos viajes, eso ya es problema de él", reafirmando que prefiere vivir su relación desde la confianza.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron emotivas imágenes junto a sus hijos durante un viaje familiar, reafirmando la unión y solidez de su relación Foto: Instagram @luisafernandaw

¿Por qué Luisa Fernanda W no teme una infidelidad de Pipe Bueno?

Publicidad

La creadora de contenido explicó que su tranquilidad nace del trabajo personal que realiza todos los días. Para ella, actuar correctamente dentro de la relación le permite tener la conciencia tranquila, sin importar las decisiones que pueda tomar otra persona.

Puedes leer: Luisa Fernanda W confiesa qué habría pasado con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo

Publicidad

Actualmente, la pareja reside en México, país al que se trasladó hace algunos meses para impulsar la carrera internacional de Pipe Bueno. Allí también comparten la crianza de sus hijos, Máximo y Domenic, mientras alternan sus proyectos profesionales.

Aunque el cantante viaja constantemente por sus presentaciones, Luisa aseguró que son un equipo y comprende las exigencias de su profesión:"Mi amor, ve, trabaja, crece, sé lo mejor" dijo.

La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sigue en marcha

Durante la misma dinámica de preguntas, la influencer también habló sobre uno de los temas más esperados por sus seguidores: su matrimonio con Pipe Bueno. Confirmó que la ceremonia se realizará en Colombia, aunque evitó revelar la fecha exacta.

Lo único que adelantó es que la unión está mucho más cerca de lo que muchos imaginan. "La boda, con la ayuda de Dios, es muy pronto, o sea, más pronto de lo que ustedes creen", afirmó, aumentando la expectativa alrededor de la celebración.

La historia de amor entre ambos comenzó hace siete años y, desde entonces, construyeron una familia mientras desarrollaban sus carreras. Con el paso del tiempo también se consolidaron como una de las parejas más seguidas del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Video que puedes ver: Yeison Jiménez y el día que madreó a La Kalle en vivo; lo llevaron al límite