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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karol G recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood; se une a otras colombianas

Karol G recibirá estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood; se une a otras colombianas

La cantante colombiana fue incluida entre las figuras que recibirán uno de los mayores reconocimientos del entretenimiento. Su nombre quedará junto al de otras artistas históricas.

Karol G, cantante colombiana elegida para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027
Karol G fue seleccionada para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027, sumándose a colombianas ilustres como Shakira y Sofía Vergara.
Foto collage creado por La Kalle; Instagram @KarolG/IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

La cantante Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G o la 'Bichota', sigue sumando logros a su carrera profesional; recientemente se dio a conocer la noticia de que la artista quedará inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La noticia fue confirmada por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de elegir cada año a las personalidades que recibirán una estrella en el emblemático bulevar. La artista colombiana aparecerá en la categoría de Grabación, donde compartirá el reconocimiento con otras figuras internacionales.

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La elección representa un nuevo hito para la intérprete de 'Tropicoqueta', quien durante los últimos años consolidó su nombre entre las artistas latinas con mayor impacto internacional. Sus giras, producciones musicales y presencia en los principales escenarios del mundo impulsaron este nuevo reconocimiento.

¿Por qué Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama?

La Cámara de Comercio de Hollywood seleccionó a Karol G como parte de los 35 homenajeados que integrarán la Clase 2027, grupo conformado por artistas de la música, el cine, la televisión, el teatro y otras categorías del entretenimiento.

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En la categoría de Grabación, la colombiana compartirá espacio con nombres reconocidos de la industria musical. Billboard destacó la noticia al señalar: "Karol G, David Guetta, The Ramones... están entre las estrellas de la música que recibirán estrellas en el Paseo de la Fama".

Además de Karol G, la lista también incluye a artistas como Sia, Lil Wayne, Marc Shaiman y Smashing Pumpkins. En otras categorías aparecen figuras como Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Elle Fanning, Dakota Fanning y Sarah Michelle Gellar.

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Aunque la elección ya fue oficializada, la fecha para descubrir la estrella todavía no fue anunciada. Habitualmente, las ceremonias se programan de manera independiente y la organización informa el día exacto con pocos días de anticipación, una vez cada homenajeado confirma su asistencia.

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¿Qué colombianas tienen una estrella en el Paseo de la Fama?

Con este reconocimiento, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Antes de ella, únicamente Shakira y Sofía Vergara lograron ingresar al histórico bulevar.

La primera en conseguirlo fue Shakira, quien recibió su estrella el 8 de noviembre de 2011 en la categoría de Grabación. El reconocimiento llegó después del impacto internacional alcanzado por su carrera y del éxito mundial de canciones como Waka Waka.

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La segunda colombiana fue Sofía Vergara, distinguida en 2015 dentro de la categoría de Televisión. Su participación en la serie 'Modern Family' la convirtió en una de las actrices latinoamericanas con mayor reconocimiento dentro de la industria estadounidense.

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