"Soy humano": Elder Dayán pide perdón a sus fans con canción de Diomedes Díaz

El cantante, quien es hijo del legendario Diomedes Díaz, ha estado en el ojo del huracán tras un incidente que muchos calificaron como una "salida en falso" durante una de sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, fiel a su estilo y con la humildad por delante, el artista decidió que la mejor forma de cerrar este capítulo era dando la cara ante su gente y utilizando el lenguaje que mejor conoce: la música.

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¿Qué pasó con Elder Dayán y por qué es tendencia tras su concierto?

Para entender el contexto de sus disculpas, hay que retroceder unas semanas hasta las fiestas patronales de El Retén, Magdalena.



En aquel evento, Elder Dayán protagonizó un tenso momento al discutir abiertamente con un asistente que disfrutaba de su show.

El conflicto escaló cuando el cantante realizó gestos de apoyo hacia Abelardo de la Espriella y, ante la protesta de un fanático, respondió con un comentario de alto calibre político que se volvió viral rápidamente.

Según los reportes de la época, el intérprete cuestionó al seguidor diciéndole:

“¿Quién te mandó a votar por el que perdió, nene? Sigue esperando que Petro te va a pintar la casa, gran huevón”.

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Estas palabras no cayeron nada bien en las redes sociales, donde miles de usuarios criticaron la manera en la que el artista confrontó al público, considerándolo una falta de respeto hacia la audiencia que paga una entrada para disfrutar de su talento.

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¿Cómo pidió disculpas Elder Dayán por sus comentarios políticos?

Lejos de dejar que la situación se enfriara sin más, Elder aprovechó una nueva oportunidad en tarima para redimirse.

Lo hizo de una forma muy especial: interpretando una de las icónicas canciones de su padre, Diomedes Díaz, para conectar con el sentimiento de sus seguidores. Durante el show, hizo una pausa para pronunciar unas sentidas palabras que buscaban sanar la relación con su "pueblo colombiano".

"Soy humano y cometo errores, soy de sangre, vivo de pasión y de emociones", expresó el cantante, admitiendo que en aquel episodio en el Magdalena tuvo un "gesto desordenado" e inconsciente.

En su discurso, Elder fue enfático al pedir perdón en nombre de Jesucristo por cualquier descuido o sentimiento de abandono que su público hubiera sentido tras la polémica.

Con esto, el intérprete de 'Reina Guajira' dejó claro que reconoce su error y que su intención es seguir brindando alegría a través de su arte, sin que las diferencias políticas se conviertan en una barrera entre él y sus fans.

Es importante destacar que este proceso de reconciliación llega en un momento clave para su carrera profesional. Elder Dayán debutó oficialmente como el nuevo integrante de la mesa de jurados de 'Yo Me Llamo', el popular reality musical del Canal Caracol.

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En esta nueva temporada, tendrás la oportunidad de verlo cada noche junto a figuras de la talla de Amparo Grisales y César Escola, evaluando a los mejores imitadores del país.

Con esta disculpa pública, el artista busca limpiar su imagen antes de que el concurso llegue a las pantallas, demostrando que, a pesar de la fama y su nuevo rol en televisión, sigue manteniendo los pies en la tierra y la capacidad de reconocer cuando se equivoca.

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Ahora, solo queda esperar cómo recibirá el público este gesto y si el carisma del hijo del "Cacique" logrará dejar atrás este polémico episodio de manera definitiva.