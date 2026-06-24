Capturan a hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana en Barranquilla; hay graves señalamientos

En la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026, las autoridades de Barranquilla confirmaron la captura de Luis Mariano Díaz González, uno de los hijos del cantautor vallenato Diomedes Díaz y Betsy Liliana González.

La detención se produjo en el marco de un operativo que vincula al joven con delitos, incluyendo secuestro extorsivo y concierto para delinquir. La captura de Luis Mariano Díaz se efectuó tras una diligencia de allanamiento liderada por agentes del Gaula de la Policía en el barrio Villa Campestre.

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El procedimiento se da a una orden judicial emitida por un juez de control de garantías, basada en una investigación adelantada por la dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico.



Junto a Luis Mariano Díaz fueron capturadas otras personas identificadas como Keiner David Rocha, Darío Andrés Tirado, José David Martínez y Steven Rafael Bolaños. Según las autoridades, todos estarían presuntamente vinculados a una estructura criminal.

Luis Mariano Díaz González Foto: imagen tomada de @luismarianond

¿Qué dijeron las autoridades sobre la captura de Luis Mariano Díaz?

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Las investigaciones señalan que Luis Mariano Díaz habría formado parte de una estructura dedicada a los préstamos ilegales, conocidos comúnmente como “gota a gota”, con radio de acción principal en el municipio de Soledad, Atlántico.

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El caso específico que motivó su captura se relaciona con una denuncia interpuesta en 2025. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la red habría privado de la libertad a un comerciante, por cuya liberación realizaron una millonaria exigencia económica.

Aunque el pago se efectuó y la víctima fue soltada, la investigación posterior permitió identificar a los presuntos responsables de este caso de secuestro simple, tortura y extorsión.

Luis Mariano Díaz Foto: imagen de la Policía Nacional

Tras su detención, Luis Mariano Díaz y los demás capturados fueron trasladados inicialmente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y posteriormente a las instalaciones del Gaula de la Policía en el norte de Barranquilla.

En las próximas horas, los implicados serán presentados ante un Juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Dado a la gravedad de los delitos, la Fiscalía solicitó dictar medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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No obstante, residentes del sector donde se realizaron las capturas manifestaron su sorpresa, asegurando desconocer cualquier vínculo de uno de los hijos de Diomedes Díaz con actividades criminales.