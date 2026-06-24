Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DAI DAI EN ESPAÑOL
ESPOSA DE DANIEL MUÑOZ
ORTODONCIA GRATIS
PISTA NATALIA VILLALBA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Capturan a hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana en Barranquilla; hay graves señalamientos

Capturan a hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana en Barranquilla; hay graves señalamientos

En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, cinco personas fueron capturadas en el barrio Villa Campestre.

Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en Barranquilla: esto dijeron las autoridades
Capturan a hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana en Puerto Colombia; hay graves señalamientos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

En la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026, las autoridades de Barranquilla confirmaron la captura de Luis Mariano Díaz González, uno de los hijos del cantautor vallenato Diomedes Díaz y Betsy Liliana González.

La detención se produjo en el marco de un operativo que vincula al joven con delitos, incluyendo secuestro extorsivo y concierto para delinquir. La captura de Luis Mariano Díaz se efectuó tras una diligencia de allanamiento liderada por agentes del Gaula de la Policía en el barrio Villa Campestre.

Puedes leer: Muerte de Martín Elías habría sido pronosticada por Diomedes Díaz: "Va a ocurrir otra"

El procedimiento se da a una orden judicial emitida por un juez de control de garantías, basada en una investigación adelantada por la dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico.

Te puede interesar

Rafael Santos confesó que le pagaba un millón de pesos a Silvestre Dangond
Música

Este fue el gesto que tuvo el hijo de Diomedes Díaz con Silvestre Dangond: “Era aficionado”

Desgarradora reacción de Diomedes Díaz al perder su ojo: "Lloraba en el piso"
Farándula

Desgarradora reacción de Diomedes Díaz al perder su ojo: "Lloraba en el piso"

Junto a Luis Mariano Díaz fueron capturadas otras personas identificadas como Keiner David Rocha, Darío Andrés Tirado, José David Martínez y Steven Rafael Bolaños. Según las autoridades, todos estarían presuntamente vinculados a una estructura criminal.

Él es Luis Mariano Díaz González
Luis Mariano Díaz González
Foto: imagen tomada de @luismarianond

¿Qué dijeron las autoridades sobre la captura de Luis Mariano Díaz?

Publicidad

Las investigaciones señalan que Luis Mariano Díaz habría formado parte de una estructura dedicada a los préstamos ilegales, conocidos comúnmente como “gota a gota”, con radio de acción principal en el municipio de Soledad, Atlántico.

Puedes leer: Destapan pista clave en el caso de Natalia Villalba; hablan de hasta 15 personas

Publicidad

El caso específico que motivó su captura se relaciona con una denuncia interpuesta en 2025. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la red habría privado de la libertad a un comerciante, por cuya liberación realizaron una millonaria exigencia económica.

Te puede interesar

Revelan nuevos detalles del caso Karely Merlano y reavivan debate sobre seguridad
Judiciales

Destapan cómo actuaron menores que apagaron la vida de Karely Merlano, cuidadora del ICBF

Aunque el pago se efectuó y la víctima fue soltada, la investigación posterior permitió identificar a los presuntos responsables de este caso de secuestro simple, tortura y extorsión.

Captura de Luis Mariano Díaz
Luis Mariano Díaz
Foto: imagen de la Policía Nacional

Tras su detención, Luis Mariano Díaz y los demás capturados fueron trasladados inicialmente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y posteriormente a las instalaciones del Gaula de la Policía en el norte de Barranquilla.

En las próximas horas, los implicados serán presentados ante un Juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Dado a la gravedad de los delitos, la Fiscalía solicitó dictar medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Publicidad

No obstante, residentes del sector donde se realizaron las capturas manifestaron su sorpresa, asegurando desconocer cualquier vínculo de uno de los hijos de Diomedes Díaz con actividades criminales.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Diomedes Díaz

Banda delincuencial